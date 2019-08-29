Сейчас электрический кабриолет с "космонавтом" за рулем уже приближается к планете Марс.

Сейчас Tesla Roadster находится на расстоянии в 112 803 994 км от Марса, приближаясь к Красной планете со скоростью 42 854 км/час.

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Ежесекундно родстер преодолевает в космосе 11,9 км. С февраля 2018 года, когда автомобиль был запущен в космос на борту звездолета SpaceX Falcon Heavy, он преодолел большее расстояние, чем любое авто на Земле, и продолжает устанавливать разнообразные рекорды.



Если вдруг вы не в курсе, или забыли детали космической одиссеи родстера, напомним. Сначала планировалось заполнить грузовой отсек Falcon Heavy всяким хламом, однако основатель Tesla и SpaceX придумал значительно более интересный вариант. Илон Маск решил использовать собственный автомобиль – Tesla Roadster первого поколения – в качестве груза для космического корабля, курс которого лежит на Марс.



Внутри самого автомобиля находится манекен, одетый в скафандр, а также неразрушающийся (почти) носитель информации, на котором записана цифровая копия серии книг "Фонд" научного фантаста Айзека Азимова.



Кроме того, под машиной есть табличка, на которой высечены имена всех шести тысяч сотрудников SpaceX, а на некоторых деталях машины есть надписи “Сделано людьми на Земле”.

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