Наразі електричний кабріолет з "космонавтом" за кермом вже наближається до планети Марс.

Наразі Tesla Roadster знаходиться на відстані у 112 803 994 км від Марса, наближаючись до Червоної планети зі швидкістю 42 854 км/год.

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Щосекунди родстер долає у космосі 11,9 км. З лютого 2018 року, коли автомобіль був запущений у космос на борту зорельота SpaceX Falcon Heavy, він подолав відстань, більшу за будь-яке авто на Землі і продовжує встановлювати різноманітні рекорди.



Якщо раптом ви не в курсі, чи забули деталі космічної одісеї родстера, нагадаємо. Спочатку планувалось заповнити вантажний відсік Falcon Heavy усіляким непотребом, однак засновник Tesla та SpaceX вигадав значно цікавіший варіант. Ілон Маск вирішив використати власний автомобіль – Tesla Roadster першого покоління – у якості вантажу для космічного корабля, курс якого лежить на Марс.



Всередині самого автомобіля знаходиться манекен, вдягнений у скафандр, а також неруйнівний (майже) носій інформації, на якому записана цифрова копія серії книг "Фундація" наукового фантаста Айзека Азімова.

Крім того, під машиною є табличка, на якій викарбувані імена всіх шести тисяч співробітників SpaceX, а на деяких деталях машини є написи “Зроблено людьми на Землі”.

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