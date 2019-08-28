Долгое время главную улицу столицы обустраивали как можно лучше для водителей. С переездом офиса президента в Украинский дом, вектор перестройки может измениться в сторону пешеходов.

В следующем году Кабинет Министров Украины выделит бюджетные средства на финансирование релокации Офиса президента Украины – он переедет в здание "Украинского дома". Вместе с тем, главную улицу города могут сделать более "дружественной" к пешеходам.

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Сейчас Крещатик не имеет стратегии развития общественного пространства. Современный вид улицы сформировался стихийно и десятилетиями остается неизменным.

В связи с релокацией президентского офиса, пишет "Хмарочос", должен измениться и внешний вид центральной части города. Центральные аллеи и площади должны стать общественными и туристическими артериями с ландшафтным дизайном, ресторанами, галереями и арт-пространствами.

Сейчас Крещатик это – магистраль с восемью полосами движения для транспорта. Пропускная способность – чрезмерная, считают эксперты, и ее нужно уменьшить. Так, Дмитрий Беспалов, советник заместителя председателя КГГА, предлагает уменьшить количество полос движения до пяти, а остальную проезжую часть превратить в бульвар. При этом по одной полосе в каждом направлении предлагается отдать общественному транспорту, а скорость движения уменьшить до 30 км/ч.

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Актуальным для Крещатика остается вопрос обустройства наземных переходов вместо подземных. "Наземные переходы нужны в местах примыкания перпендикулярных улиц. Например, уже оснащен наземный переход возле улицы Богдана Хмельницкого. Такие переходы можно сделать на месте примыкания Прорезной и Городецкого", – объясняет Дмитрий Беспалов. К тому же, перпендикулярные улицы можно использовать для обустройства наземных паркингов для автомобилей.

Чтобы сделать пространство более дружественным к пешеходам, на Крещатике необходимо поставить скамейки, создать рекреационную зону и обустроить доступные общественные туалеты, считает Максим Головко – архитектор из команды "Агенты перемен". При этом он отмечает, что о превращении Крещатика в пешеходную улицу говорить рано.

"Крещатик – это главная улица страны, здесь находится много административных зданий. Поэтому это, в первую очередь, политический вопрос. Если говорить о перекрытии Крещатика, нужно решать, куда перенаправить транспортные потоки".

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