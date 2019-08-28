Довгий час головну вулицю столиці облаштовували якнайкраще для водіїв. З переїздом офісу президента в Український дім, вектор перебудови може змінитись в бік пішоходів.

Наступного року Кабінет Міністрів України виділить бюджетні кошти на фінансування релокації Офісу президента України – він переїде до будівлі “Українського дому”. Разом з тим, головну вулицю міста можуть зробити більш “дружньою” до пішоходів.

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Наразі Хрещатик не має стратегії розвитку громадського простору. Сучасний вигляд вулиці сформувався стихійно і десятиліттями залишається незмінним.

У зв’язку із релокацією президентського офісу, пише “Хмарочос”, повинен змінитись і зовнішній вигляд центральної частини міста. Центральні алеї та площі мають стати громадськими та туристичними артеріями із ланшафтним дизайном, ресторанами, галереями та арт-просторами.

Наразі Хрещатик це – магістраль з вісьмома смугами руху для транспорту. Пропускна здатність – надмірна, вважають експерти, і її потрібно зменшити. Так, Дмитро Беспалов, радник заступника голови КМДА, пропонує зменшити кількість смуг руху до п’яти, а решту проїзджої частини перетворити на бульвар. При цьому по одній смузі у кожному напрямку пропонується віддати громадському транспорту, а швидкість руху зменшити до 30 км/год.

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Актуальним для Хрещатика залишається питання облаштування наземних переходів замість підземних. “Наземні переходи потрібні у місцях примикання перпендикулярних вулиць. Наприклад, вже облаштований наземний перехід біля вулиці Богдана Хмельницького. Такі переходи можна зробити на місці примикання Прорізної та Городецького”, – пояснює Дмитро Беспалов. До того ж, перпендикулярні вулиці можна використати для облаштування наземних паркінгів для автомобілів.

Аби зробити простір більш дружнім до пішоходів, на Хрещатику необхідно поставити лавки, створити рекреаційну зону і облаштувати доступні громадські туалети. вважає Максим Головко – архітектор з команди “Агенти змін”. При цьому він наголошує, що про перетворення Хрещатика на пішохідну вулицю говорити зарано.

“Хрещатик – це головна вулиця країни, тут знаходиться багато адміністративних будівель. Тому це, в першу чергу, політичне питання. Якщо говорити про перекриття Хрещатика, потрібно вирішувати, куди перенаправляти транспортні потоки”.

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