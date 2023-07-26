Honda не будет производить мини-электромобили, а сосредоточится на электрических внедорожниках и кроссоверах, спрос на которые растет в Европе.

Эта новость была озвучена во время презентации новой Honda с необычным названием e:Ny1, проходившей в Норвегии. В частности, глава автомобильного отдела Honda Ребекка Адамсон заявила, что автомобилей размером с Honda “e” больше не будет, в том числе на британском рынке.

"Рыночный спрос в Великобритании – это сектор внедорожников, поэтому основное внимание уделяется именно ему. Пока рынок находится на этом уровне, мы будем продолжать делать SUV", – уточнил ведущий европейский менеджер.

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И хотя это уточнение относится только к регионам Великобритании и Европы, тенденции спроса на мировом рынке практически одинаковы.

Электрический супермини Honda "e" разрабатывался для мегаполисов и немного опередил время, поскольку Европа склонилась к "высоким" автомобилям. Фото: Honda

Напомним, электрический "малыш" Honda “e” дебютировал в серийной форме в 2019 году и стал образцом для бренда со стилем ретро с новыми технологиями интерьера. Однако его слабым местом оказался ограниченный запас хода.

Что касается нынешнего модельного ряда Honda в Европе, то он состоит из семи самых популярных моделей, четыре из которых внедорожники: из классики Honda “e”, Civic и Jazz, а из моделей с высокой посадкой – гибридные версии HR-V, ZR-V и CR-V, а также полностью электрический e:Ny1. Массовые поставки последнего запланированы уже с января 2024 года.

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Ожидается, что к концу 2024 г. e:Ny1 займет в упомянутой Великобритании 22% от объемов всех продаж. И хотя новичок e:Ny1 своими чертами и характеристиками напоминает китайскую версию Honda e:NS1 и ее модификации, производитель утверждает, что это будет отдельная независимая серия и ничего общего с "китайцами" не не имеющая.

Премьерная для Европы модель Honda e:Ny1 может стать популярной, хотя пробег там всего 412 км. Фото: Honda

Из норвежской презентации стало известно, что здесь стоит литий-ионная батарея на 68,8 киловатт-часа. Ее потенциала для 201-сильного электродвигателя (150 кВт) с 310 Нм крутящего момента хватит на 412 километров хода. Здесь специально создана для электрифицированных моделей платформа Architecture F с приводом электромотора на переднюю ось.

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Новая для Европы модель Honda e:Ny1 может заряжать аккумулятор до 80% с сети постоянного тока всего за 45 минут.

И хотя производитель цену еще не озвучил, ориентировочная стоимость будет стартовать с 36 000 евро.