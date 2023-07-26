Honda не вироблятиме міні-електромобілі, а зосередиться на електричних позашляховиках та кросоверах, попит на які у Європі зростає.

Ця новина була озвучена під час презентації нової Honda з дещо незвичною назвою e:Ny1, що проходила у Норвегії. Зокрема, голова автомобільного відділу Honda Ребекка Адамсон заявила, що автомобілів розміром з Honda “e” більше не буде, у тому числі на британському ринку.

"Ринковий попит у Великій Британії - це сектор позашляховиків, тому основна увага приділяється саме йому. Поки ринок перебуває на цьому рівні, ми продовжуватимемо робити SUV", - уточнив провідний європейський менеджер.

Читайте також Honda e став першим японським авто з титулом "Автомобіль року в Німеччині"

І хоча це уточнення стосується лише регіонів Великобританії та Європи, тенденції попиту на світовому ринку практично однакові.

Електричний супер-міні Honda “e” розроблявся для мегаполісів й трохи випередив час, оскільки Європа схилилася до “високих” автомобілів. Фото: Honda

Нагадаємо, електричний "малюк" Honda “e” дебютував у серійній формі в 2019 році і став взірцем для бренду зі стилем ретро з новими технологіями інтер'єру. Однак його слабким місцем виявися обмежений запас ходу.

Щодо нинішнього модельного ряду Honda у Європі, то він складається з семи найпопулярніших моделей, чотири з яких позашляховики: з-поміж класики Honda “e”, Civic та Jazz, а з-поміж моделей з високою посадкою – гібридні версії HR-V, ZR-V та CR-V, а також повністю електричний e:Ny1. Масове постачання останнього заплановано вже з січня 2024 року.

Читайте також Обручки Honda можна замовити за 943 долари

Очікується, що до кінця 2024 року e:Ny1 займе у згаданій Великій Британії 22% від обсягів усіх продажів. І хоча новачок e:Ny1 своїми рисами та характеристиками нагадує китайську версію Honda e:NS1 та її модифікації, виробник стверджує, що це буде окрема незалежна серія і нічого спільного з «китайцями» не матиме.

Прем’єрна для Європи модель Honda e:Ny1 може стати популярною, хоча пробіг там всього 412 кілометрів. Фото: Honda

З норвезької презентації стало відомо, що тут стоїть літій-іонна батарея на 68,8 кіловат-години. Її потенціалу для 201-сильного електродвигуна (150 кВт) з 310 Нм крутного моменту вистачить на 412 кілометрів ходу. Тут спеціально створена для електрифікованих моделей платформа Architecture F з приводом електромотора на передню вісь.

Читайте також Honda розкрила плани з електромобілізації модельного ряду

Нова для Європи модель Honda e:Ny1 може заряджати акумулятор до 80% від мережі постійного струму всього за 45 хвилин.

І хоча виробник ціну остаточно ще не озвучив, орієнтовна вартість стартуватиме з 36 000 євро.