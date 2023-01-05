В 2022 году украинцы приобрели 39,1 тыс. шт. легковых автомобилей с пробегом. Это на 63,7% меньше, чем в течение 2021 года. Впрочем, вопреки войне, продажи постепенно возобновляются. Эксперты Института исследований авторынка определили, в каких областях и какие новые автомобили покупали больше всего.

Динамика продаж новых легковых автомобилей

В декабре 2022 года украинцы приобрели 4 тысячи новых легковушек. Это на 0,7% меньше чем в ноябре и на 63,1% меньше, чем в декабре 2021 года. Всего с начала года украинцы приобрели 39 089 новых легковушек. Большинство из них (89,3%, 34,9 тыс.) импортировали из-за рубежа, еще 10,7% (4,2 тыс.) — это легковушки, собранные в Украине крупноузловым методом или переоборудованные украинскими предприятиями.

Также интересно подержанные авто завозили в Украину в течение 2022 года.

Динамика продаж новых легковых автомобилей в течение 2022 года.

С началом полномасштабной войны продажи новых автомобилей почти остановились. Так, в марте впервые зарегистрировали только около 600 новых легковушек. С апреля продажи начали постепенно расти, и в среднем до ноября ежемесячно продавали около 3,2 тысяч новых легковых авто.

Декабрьский показатель (более 4 тысяч авто) оказался самым успешным с 24 февраля, при этом доля автомобилей, изготовленных или переоборудованных в Украине вообще оказалась самой высокой даже за «довоенные» показатели: 20,9% (842 машины).

В каких областях больше всего покупают новые легковушки

В 2022 году больше новых легковушек зарегистрировали в городе Киеве (11,5 тыс.), что составляет 29,5% от общего количества. Еще 5,3 тыс. легковушек впервые получили номерные знаки в Киевской области (13,7%). Таким образом, Киев и область суммарно заняли 43,2% рынка новых легковых автомобилей в 2022 году.

На третьем месте разместилась Днепропетровская область (3,4 тыс., 8,7%), на четвертом - Львовская (2,6 тыс., 6,6%), поднявшаяся на 2 строчки по сравнению с рейтингом 2021 года. Замыкает первую пятерку Одесская область (2,2 тыс., 5,7%).

Меньше всего новые машины регистрировали в Луганской (99 шт.), Херсонской (228 шт., минус 9 позиций в рейтинге) и Донецкой (286 шт., минус 14 позиций в рейтинге) областях.



Количество продаж новых легковых автомобилей в регионах Украины, 2022 год



Если сравнивать количественно, то в 2022 году падение продаж новых автомобилей произошло во всех регионах без исключения. Больше всего (на 89,3%) по сравнению с 2021 годом сократилось количество продаж новых авто в Донецкой области. На 86,5% сократились продажи подержанных автомобилей в Херсонской области; на 83,8% - в Луганской; на 83,8% - в Харьковской; на 77,5% - в Запорожской; на 76,2% - в Николаевской. Это те регионы, которые больше всего пострадали от войны.

Меньше всего изменились продажи новых легковушек в Черновицкой (-36,8%), Закарпатской (-38,5%) и Львовской (-39,6%) областях.

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Самые популярные бренды новых легковушек

Первым брендом среди новых легковых автомобилей в 2022 году, как и в 2021, стала Toyota. Автомобилей этой марки за год зарегистрировали 6,5 тысячи, что составляет 16,6% от общего количества.

Второе место занял французский бренд Renault с долей 9,9% и 3,8 тыс. зарегистрированных легковушек. На третьей строчке разместилась Skoda (6,9%, 2,7 тыс.). Легковушки этого бренда импортируют из-за границы, а также собирают крупноузловым методом в Украине, на заводе «Еврокар» в Закарпатской области.

Четвертое место занял немецкий Volkswagen. Украинцы выбирали машины этого бренда в 6,3% случаев (2,5 тыс.). Замыкает первую пятерку Hyundai (6,2%, 2,4 тыс.).



Самые популярные бренды среди новых автомобилей, 2022 год

Среди украинских предприятий, кроме Skoda, в список 25 самых популярных брендов попал также СКС. Компания производит из импортных машинокомплектов и шасси специализированные транспортные средства. В течение 2022 года было зарегистрировано более тысячи таких авто (2,6%).

К сожалению, за год зарегистрировали 403 автомобиля российской марки Lada, которые до начала полномасштабной войны составляли на Запорожском автомобильном заводе. Однако это в пять раз меньше, чем в течение 2021 года. Скорее всего, это были продажи складских остатков, и в будущих рейтингах этих машин мы больше не увидим.

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Самые популярные модели новых легковушек

Первое место среди внутренних продаж в 2022 году заняла Toyota RAV-4. Таких за 12 месяцев приобрели 2,5 тысяч. Второе место занял Renault Duster (2 тыс.), а третье – Toyota Land Cruiser Prado (1,2 тыс.). На четвертой строчке расположилась Skoda Kodiaq (1,2 тыс.), а замыкает топ-5 Hyundai Tucson (838 шт.).

Основная тенденция, которую стоит выделить: при выборе нового автомобиля украинцы предпочитают внедорожники и кроссоверы. Среди 10 самых популярных моделей 2022 девять – это машины с таким типом кузова. Выбирают их из-за практичности и универсальности.



Топ-25 самых популярных новых легковушек, 2022 год