У 2022 році українці придбали 39,1 тис. шт. легкових авто з пробігом. Це на 63,7% менше, ніж протягом 2021 року. Втім, всупереч війні, продажі поступово відновлюються. Експерти Інституту досліджень авторинку визначили, в яких областях та які нові автомобілі купували найбільше.

Динаміка продажів нових легковиків

У грудні 2022 року українці придбали 4 тисячі нових легковиків. Це на 0,7% менше, ніж у листопаді та на 63,1% менше, ніж у грудні 2021 року. Загалом із початку року українці придбали 39 089 нових легковиків. Більшість із них (89,3%, 34,9 тис.) імпортували з-за кордону, ще 10,7% (4,2 тис.) — це легковики, складені в Україні великовузловим методом або переобладнані українськими підприємствами.

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Динаміка продажів нових легковиків протягом 2022 року

З початком повномасштабної війни продажі нових авто майже зупинилися. Так, у березні вперше зареєстрували лише близько 600 нових легковиків. З квітня продажі почали поступово зростати, і в середньому до листопада щомісяця продавали близько 3,2 тисячі нових легкових авто.

Грудневий показник (понад 4 тисячі авто) виявився найуспішнішим з 24 лютого, при цьому частка автомобілів, виготовлених або переобладнаних в Україні взагалі виявилася найвищою навіть за «довоєнні» показники: 20,9% (842 машини).

У яких областях найбільше купують нові легковики

У 2022 році найбільше нових легковиків зареєстрували у місті Києві (11,5 тис.), що складає 29,5% від загальної кількості. Ще 5,3 тис. легковиків вперше отримали номерні знаки в Київській області (13,7%). Таким чином, Київ та область сумарно зайняли 43,2% ринку нових легковиків у 2022 році.

На третьому місці розмістилася Дніпропетровська область (3,4 тис., 8,7%), на четвертому — Львівська (2,6 тис., 6,6%), яка піднялася на 2 сходинки у порівнянні з рейтингом 2021 року. Замикає першу п’ятірку Одеська область (2,2 тис., 5,7%).

Найменше нові машини реєстрували у Луганській (99 шт.), Херсонській (228 шт., мінус 9 позицій в рейтингу) та Донецькій (286 шт., мінус 14 позицій в рейтингу) областях.



Кількість продажів нових легковиків в регіонах України, 2022 рік



Якщо порівнювати кількісно, то у 2022 році падіння продажів нових авто відбулося в усіх без виключення регіонах. Найбільше (на 89,3%) у порівнянні з 2021 роком скоротилася кількість продажів нових авто у Донецькій області. На 86,5% скоротилися продажі вживаних авто у Херсонській області; на 83,8% — у Луганській; на 83,8% — у Харківській; на 77,5% — у Запорізькій; на 76,2% — у Миколаївській. Це ті регіони, що найбільше постраждали від війни.

Найменше змінилися продажі нових легковиків у Чернівецькій (-36,8%), Закарпатській (-38,5%) та Львівській (-39,6%) областях.

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Найпопулярніші бренди нових легковиків

Першим брендом серед нових легковиків у 2022 році, як і у 2021, стала Toyota. Автомобілів цієї марки протягом року зареєстрували 6,5 тисячі, що складає 16,6% від загальної кількості.

Друге місце посів французький бренд Renault з часткою 9,9% та 3,8 тис. зареєстрованих легковиків. На третій сходинці розмістилася Skoda (6,9%, 2,7 тис.). Легковики цього бренду імпортують з-за кордону, а також складають крупновузловим методом в Україні, на заводі «Єврокар» у Закарпатській області.

Четверте місце зайняв німецький Volkswagen. Українці обирали машини цього бренду в 6,3% випадків (2,5 тис.). Замикає першу п’ятірку Hyundai (6,2%, 2,4 тис.).



Найпопулярніші бренди серед нових авто, 2022 рік

Серед українських підприємств, окрім Skoda, в перелік 25 найпопулярніших брендів потрапив також СКС. Компанія виготовляє з імпортних машинокомплектів та шасі спеціалізовані транспортні засоби. Протягом 2022 року зареєстрували понад тисячу таких авто (2,6%).

На жаль, протягом року зареєстрували 403 автомобілі російської марки Lada, котрі до початку повномасштабної війни складали на Запорізькому автомобільному заводі. Проте це — уп’ятеро менше, ніж протягом 2021 року. Найімовірніше, це були продажі складських залишків, і в майбутніх рейтингах цих машин ми більше не побачимо.

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Найпопулярніші моделі нових легковиків

Перше місце серед внутрішніх продажів у 2022 році зайняла Toyota RAV-4. Таких за 12 місяців придбали 2,5 тисячі. Друге місце посів Renault Duster (2 тис.), а третє — Toyota Land Cruiser Prado (1,2 тис.). На четвертій сходинці розташувалася Skoda Kodiaq (1,2 тис.), а замикає топ-5 Hyundai Tucson (838 шт.).

Основна тенденція, котру варто виділити: під час вибору нового автомобіля українці надають перевагу позашляховикам та кросоверам. Серед 10 найпопулярніших моделей 2022 року дев’ять — це машини із таким типом кузова. Обирають їх через практичність та універсальність.



Топ-25 найпопулярніших нових легковиків, 2022 рік