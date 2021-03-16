На первом этапе создать "замену УАЗу" изъявили желание шесть украинских предприятий.

Первого марта Минобороны объявило конкурс на разработку многоцелевого автомобиля, который в украинской армии способен заменить российский УАЗ. Недавно министерство обнародовало список компаний, которые подали заявки на участие в конкурсе и уже 18 марта будут обсуждать условия соревнования.

Эти компании за собственные средства в первой половине 2021 года должны разработать и представить опытно-конструкторскую работу (ОКР).

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По информации Минобороны, 18 марта в учредительном совещании для ОКР, будут участвовать шесть компаний:

"Протект Инжиниринг";

"Види Юникомерс";

"Украинская бронетехника";

"Конструкторско-производственное предприятие" Синергия»;

"Укравтобуспром";

Международный аналитический центр права "НГО МАЦП".

Наиболее известная из перечня – компания “Украинская бронетехника”, которая поставляет Вооруженным Силам 9-тонные бронеавтомобили “Новатор” на шасси Ford 550 и 17-тонные “Стражи” на шасси МАЗ-5434.

Бронированный автомобиль Новатор

ОАО "Укравтобуспром" (Украинский институт автобусо-троллейбусостроения) отметилось публикацией в 2018 году изображения проекта бронеавтомобиля Сavalier. Автомобиль колесной формулы 4х4 и полной массой 6,6 тонны предназначен для перевозки до 6 человек десанта. Предполагалось, что машина будет иметь противоминную защиту, в частности V-образное днище.

Бронированный автомобиль Сavalier

Компания "Види Юникомерс" зарегистрирована в 2008 году. Основная деятельность: торговля автомобилями и легковыми автотранспортными средствами. В то же время сайт компании сообщает, что компания осуществляет деятельность с 2000 года и является производителем специализированных автомобилей (медицинской помощи и инкассаторских) на готовых базовых шасси.

ООО "Протэкт Инжиниринг" зарегистрирована в 2014 году с уставным капиталом в 2000 грн. Основная деятельность: предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Также среди видов деятельности: неспециализированная оптовая торговля, уборка домов, предоставление информационных услуг и производство автотранспортных средств.

Конструкторско-производственное предприятие "Синергия" зарегистрировано только восемь месяцев назад – 24.06.2020. Уставный капитал – 1000 гривен. Основной вид деятельности: производство военных транспортных средств.

Относительно Международного аналитического центра права "НГО МАЦП" – поиск выдает общественную организацию, зарегистрированную в 2018 году.

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Известно, что новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий НАТО. Среди требований – надежность, мощность, экономичность, грузоподъемность, простота технического обслуживания и ремонта. Машина должна обеспечить выполнение задач независимо от местности и климатических зон.