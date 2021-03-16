На першому етапі створити "заміну УАЗу" виявили бажання шість українських підприємств.

Першого березня Міноборони оголосило конкурс на розробку багатоцільового автомобіля, який в українській армії здатен замінити російський УАЗ. Нещодавно міністерство оприлюднило список компаній, які подали заявки на участь у конкурсі і вже 18 березня будуть обговорювати умови змагання.

Ці компанії за власні кошти в першій половині 2021 року мають розробити та представити дослідно-конструкторську роботу (ДКР).

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За інформацією Міноборони, 18 березня в установчій нараді для ДКР, братимуть участь шість компаній:

"Протект Інжиніринг";

"Віді Юнікомерс";

"Українська бронетехніка";

"Конструкторсько-виробниче підприємство "Синергія»;

"Укравтобуспром";

Міжнародний аналітичний центр права "НГО МАЦП".

Найбільш відома з переліку – компанія «Українська бронетехніка», що постачає Збройним Силам 9-тонні бронеавтомобілі «Новатор» на шасі Ford 550 і 17-тонні «Варти» на шасі МАЗ-5434.

Броньований автомобіль Новатор

ВАТ «Укравтобуспром» (Український інститут автобусо-тролейбусобудування) відмітилося публікацією в 2018 році зображення проєкту бронеавтомобіля Сavalier. Автомобіль колісної формули 4х4 і повною масою 6,6 тонни призначений для перевезення до 6 чоловік десанту. Передбачалось, що машина матиме протимінний захист, зокрема V-подібне днище.

Бронеавтомобіль Сavalier

Компанія "Віді Юнікомерс" зареєстрована у 2008 році. Основна діяльність: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Водночас сайт компанії повідомляє, що компанія здійснює діяльність з 2000 року та є виробником спеціалізованих автомобілів (медичної допомоги та інкасаторських) на готових базових шасі.

ТОВ "Протект Інжиніринг" зареєстрована у 2014 році зі статутним капіталом в 2000 грн. Основна діяльність: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Також серед видів діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, прибирання будинків, надання інформаційних послуг та виробництво автотранспортних засобів.

Конструкторсько-виробниче підприємство "Синергія" зареєстровано лише вісім місяців тому – 24.06.2020. Статутний капітал – 1000 гривень. Основний вид діяльності: виробництво військових транспортних засобів.

Щодо Міжнародного аналітичного центру права "НГО МАЦП" - пошук видає громадську організацію, зареєстровану в 2018 році.

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Відомо, що новий позашляховик має відповідати тактико-технічним характеристикам сучасних зразків армій НАТО. Серед вимог — надійність, потужність, економічність, вантажопідйомність, простота технічного обслуговування та ремонту. Машина має забезпечити виконання завдань незалежно від місцевості та кліматичних зон.