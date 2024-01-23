Как правило, американские водители даже не подозревают о том, что только-только разминулись с грузовиком, который перевозит ядерное оружие...

В Пентагоне не скрывают, что среди 5244 единиц ядерного оружия большая часть размещена в США. И этот арсенал постоянно перемещается по стране. Какую-то бомбу везут для профилактики на завод, другую возвращают оттуда, а где-то просто проводят передислокацию. В любом случае такие заряды "не всегда остаются в одном месте".

Чаще всего, эти изделия размещают в специальный кузов грузовика и везут на плановое обслуживание. Это происходит регулярно, по графику и по специально разработанному маршруту. Посторонние даже не догадываются, что на каком-то шоссе разминулись с ядерной бомбой.

Читайте также Перевозка опасных грузов: что изменилось в требованиях

Внешне это самая обычная фура в составе магистрального тягача и крытого полуприцепа. На самом деле эти транспортные средства больше известны как US Safeguards Transporters. Они специально оборудованы для защиты бомбы от случайной детонации.

Полуприцеп с усиленной ходовой сделан из пуленепробиваемой и огнеупорной стали толщиной 30,4 сантиметра. Шины также специальные, созданы для предотвращения взрыва. Оси блокируются, если кто-то пытается украсть грузовик, а быстро расширяющаяся пена, предотвращает удар бомбы, если грузовик перевернется.

Внешне они обычные, в кабине, кроме двух вооруженных водителей, еще ездят федеральные агенты охраны. На самом деле полуприцеп имеет более мощную броню, чем в лимузине президента США. Фото: OST

При попытке несанкционированного проникновения злоумышленника ждет поражение электрическим током. В случае преследования сзади есть "роботизированная пушка".

Водитель "фуры без маркировки" не одет в куртку Министерства энергетики или чего-то подобного. В глаза не бросится даже сопровождение в виде пары внедорожников с вооруженными федеральными агентами. Вы точно не увидите беспилотник или не обратите внимание на вертолет наблюдения, летающих сверху. Однако они наблюдают – мониторят окружающую среду конвоя, а при необходимости могут открыть огонь на поражение и поддержать группу охраны в машинах сопровождения.

Читайте также В Швейцарии молоко начали возить электрическим грузовиком

Уточняется, что в группу секретных грузов могут входить ядерное оружие или его компоненты, обогащенный уран или плутоний. За эту перевозку отвечает Управление безопасной транспортировки (OST).

Водители этой структуры должны иметь не только мастерство, но и психологическую выдержку.

"Обычно мы размещаем объявления о вакансии на сайтах три-четыре раза в год, причем каждое объявление о вакансии открыто для новых кандидатов в течение одной-двух недель", – рассказывает ведущий рекрутер федерального агентства NNSA Кертис Джонсон.

В кабине магистрального тягача также сопровождение из специально обученных для таких транспортных операций федеральных агентов. Фото: OST

После завершения процесса найма кандидаты проходят примерно 18 недель обучения в Форт-Чаффи, штат Арканзас. Это – базовая подготовка курьера ядерных материалов, она является обязательным условием для всех новых кандидатов.

Подготовка водителей предоставляет кандидатам базовые навыки управления транспортными средствами OST. Кандидаты должны получить сертификат CDL и сдать все экзамены на вождение. Обучение владению огнестрельным оружием проводится для основного оружия OST, и кандидаты должны пройти квалификацию с ним на курсах, одобренных Министерством обороны.

Читайте также У водителя забрали грузовик за перевозку сигарет

Кроме того, кандидаты изучают все соответствующие инструкции, проходят тест на физическую подготовку, многочисленные письменные экзамены и ряд тестов на эффективность.

После окончания обучения кандидаты, которые успешно получили допуск в службу безопасности, участвуют в наземных операциях вместе с подразделением активного федерального агента и проходят интенсивное тестирование во время силовых учений по конвоированию.

Рейсы обычно осуществляются круглый год и почти всегда планируются заранее. Работа как работа. Но с определенной спецификой, обязательно в экипаже из двух водителей и агентов охраны в салоне огромной кабины. Прослушивание радио или музыки разрешено, если это не мешает связи конвоя.

Диапазон зарплат для водителей здесь базовый, от 48 682 до 76 981 долларов в год.