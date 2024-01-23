Як правило, американські водії навіть не підозрюють про те, що тільки-тільки розминулися з вантажівкою, яка перевозить ядерну зброю…

У Пентагоні не приховують, що серед 5244 одиниць ядерної зброї більша частина розміщена у США. І цей арсенал постійно переміщується по країні. Якусь бомбу везуть для профілактики на завод, іншу повертають звідти, а десь просто проводять передислокацію. У будь-якому разі такі заряди "не завжди залишаються в одному місці".

Найчастіше, ці вироби розміщують у спеціальний кузов вантажівки та везуть на планове обслуговування. Це відбувається регулярно, по графіку і за спеціально розробленим маршрутом. Сторонні навіть не здогадуються, що на якомусь шосе розминулися з ядерною бомбою.

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Зовні це звичайнісінька фура у складі магістрального тягача та критого напівпричепа. Насправді ці транспортні засоби більше відомі як US Safeguards Transporters. Вони спеціально обладнані для захисту бомби від випадкової детонації.

Напівпричіп з посиленою ходовою зроблено з куленепробивної та вогнетривкої сталі товщиною 30,4 сантиметра. Шини також спеціальні, створені для запобігання вибуху. Осі блокуються, якщо хтось намагається вкрасти вантажівку, а піна, що швидко розширюється, запобігає удару бомби, якщо вантажівка перекинеться.

Зовні вони звичайні, в кабіні, окрім двох озброєних водіїв, ще їздять федеральні агенти охорони. Насправді напівпричіп має потужнішу броню, ніж у лімузині президента США. Фото: OST

При спробі несанкціонованого проникнення зловмисника чекає ураження електричним струмом. У разі переслідування позаду є "роботизована гармата".

Водій "фури без маркування" не одягнений у куртку Міністерства енергетики чи чогось подібного. В око не впаде навіть супровід у вигляді пари позашляховиків з озброєними федеральними агентами. Ви точно не побачите безпілотник чи не звернете увагу на вертоліт спостереження, що літають зверху. Однак вони наглядають – моніторять довкілля конвою, а при потребі можуть відкрити вогонь на ураження й підтримати групу охорони в машинах супроводу.

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Уточняється, що в групу секретних вантажів можуть входити ядерна зброя або її компоненти, збагачений уран чи плутоній. За це перевезення відповідає Управління безпечного транспортування (OST).

Водії цієї структури повинні мати не лише майстерність, але й психологічну витримку.

"Зазвичай ми розміщуємо оголошення про вакансію на сайтах три-чотири рази на рік, причому кожне оголошення про вакансію відкрите для нових кандидатів протягом одного-двох тижнів", – розповідає провідний рекрутер федерального агентства NNSA Кертіс Джонсон.

В кабіні магістрального тягача також супровід зі спеціально навчених для таких транспортних операцій федеральних агентів. Фото: OST

Після завершення процесу найму кандидати проходять приблизно 18 тижнів навчання у Форт-Чаффі, штат Арканзас. Це – базова підготовка кур’єра ядерних матеріалів, вона є обов’язковою умовою для всіх нових кандидатів.

Підготовка водіїв надає кандидатам базові навички керування транспортними засобами OST. Кандидати повинні отримати сертифікат CDL і скласти всі іспити на водіння. Навчання володінню вогнепальною зброєю проводиться для основної зброї OST, і кандидати повинні пройти кваліфікацію з нею на курсах, схвалених Міністерством оборони.

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Крім того, кандидати вивчають всі відповідні інструкції, проходять тест на фізичну підготовку, численні письмові іспити та ряд тестів на ефективність.

Після закінчення навчання кандидати, які успішно отримали допуск до служби безпеки, беруть участь у наземних операціях разом із підрозділом активного федерального агента та проходять інтенсивне тестування під час силових навчань з конвоювання.

Рейси зазвичай здійснюються цілий рік і майже завжди плануються заздалегідь. Робота як робота. Але з певною специфікою, обов’язково в екіпажі з двох водіїв та агентів охорони у салоні величезної кабіни. Прослуховування радіо або музики дозволено, якщо це не заважає зв’язку конвою.

Діапазон зарплат для водіїв тут базовий, від 48 682 до 76 981 доларів на рік.