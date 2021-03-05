Пандемия накладывает свои ограничения на формат активного отдыха. К счастью, владельцы автомобилей не имеют ограничений в его выборе (разве что в пределах страны). Что можно увидеть нового в течение "больших" выходных?

На этот раз в нашей подборке мы учли главный тренд пандемии – опасность скоплений людей в помещениях. Поэтому сегодня предлагаем несколько маршрутов туда, где можно интересно провести время, оставаясь на открытом воздухе.

Пирогово, Киев

Национальный музей народной архитектуры и быта хорошо известен большинству киевлян и гостей столицы. Но от этого указанная местность не становится менее интересной.

У музея в Пирогово два преимущества: невероятное количество зданий-экспонатов и наличие рядом в Киеве других мест для посещения

Во-первых, здесь много места для свободных прогулок (133 гектара), а во-вторых, здесь можно повысить свой культурно-образовательный уровень, посещая экспозиции, выбирая мастер-классы или просто рассматривая здания-экспонаты (около 300). Большой плюс – в доступности музея, который расположен фактически в пределах столицы, в зоне работы ее общественного транспорта.

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Музей архитектуры и быта Среднего Приднепровья, Переяслав

Если Пирогово знакомо, как свои пять пальцев, можно преодолеть 90 км от столицы и посетить город Переяслав (бывший Переяслав-Хмельницкий).

В Переяславе, кроме исторических зданий, есть несколько музеев, причем – различной тематики

В здешнем музее, кроме целых улиц из аутентичных зданий разных регионов Украины, есть объемный перечень (более десяти) тематических музеев, причем очень разных направлений. Например, есть музеи пчеловодства, транспорта, рушников, космоса, церкви, искусства и тому подобное.

"Шевченковський гай", Львов

Фактически это также музей народной архитектуры и быта, в котором с помощью аутентичных сооружений представлены все этнографические регионы Западной Украины. Широко представлены старинные церкви, перенесенные организаторами соответственно с того или иного места.

В Шевченковскойм гаю Львова можно увидеть сразу всю Западную Украину: здесь представлены все ее регионы

"Фирменная" особенность Львовского "Шевченковского Гая" – тщательно, до последней мелочи, восстановленные интерьеры домов. Добавляет антуражу выразительный рельеф местности, который действительно отражает типичный ландшафт Прикарпатья. Безусловный плюс этого варианта путешествия – в близости других львовских прелестей, которыми также можно наслаждаться в условиях карантинных ограничений.

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“Козацкий хутор”, с. Стецивка, Черкасская обл.

Этот небольшой объект расположен и одном из красивейших регионов Центральной Украины, в 6 км от Чигирина в направлении Светловодска. Особенность этого этномузея в том, что на посетителя работает не только историческая экспозиция, но и живописной ландшафт: пруд, холмы, поля и луга от края до края. На которых, между прочим, в соответствующий сезон пасутся овцы и лошади.

Хутор рядом со Стецовкой, в отличие от пафосных музеев, внешне скромен, но среди всех других мест он имеет вид самого настоящего

Это действительно скромный хутор, ведь расположен он в стороне от других деревень, и в определенном смысле этот объект – противоположность вышеупомянутым официальным музеям. Особого внимания заслуживает деревянная Николаевская церковь 1743 года, храм перенесли на эту локацию из другого места (с. Драбовцы). Историческая ценность церкви была известна еще в ХХ веке, она фигурировала в отчетах исследователей как церковь с. Сеньковки. Неподалеку есть несколько старых ветряков и, собственно, город Чигирин, который особо рекомендовать не надо.

Музей истории сельского хозяйства Волыни, село Рокини

Музей организован по модели, известной в развитых странах Европы: на исторически аутентичных дворах живут люди, которые ведут хозяйство так, как это делалось в позапрошлом веке. Нынешний поселок городского типа Рокини (12 км от Луцка) насчитывает почти 500-летнюю историю, и всегда жители занимались типичным для украинского поселения трудом: земледелием, ремеслами, рыболовством.

В поселке Рокини – нечастый для Украины случай: в музейных домах живут и ведуть хозяйство люди

Не удивительно, что именно здесь энтузиасты еще в 1979 году создали этнографический музей, который со временем приобрел вид действующего крестьянского хозяйства. Нетипичная для других музеев особенность: каждый посетитель может взять в руки аутентичный сельхозинвентарь и попробовать себя в роли украинского крестьянина XIX века.

Планируя поездку в отдаленный музей или другое интересное место в условиях пандемии, попробуйте объединить в один маршрут несколько точек интереса – на тот случай, если вам не удастся попасть к главной цели путешествия. К счастью, большинство интересных для автотуристов объектов в Украине расположены рядом с другими туристическими достопримечательностями.

Во время туров выходного дня важно заранее спланировать пункты заправки и отдыха. Желательно, чтобы это были сетевые АЗК уважаемых брендов

Рекомендация Авто24

При выборе маршрута выходного дня надо особенно внимательно спланировать пункты заправки и отдыха, ведь выходные, даже продленные на 8 Марта – не отпуск, времени на поиски АЗС и исправление ошибок у вас не будет. Советуем проложить маршрут дорогами, где есть сетевые автозаправочные комплексы уважаемых брендов. Например, в последнее время мы наблюдаем активное развитие сети Glusco: здесь есть и качественное топливо для автомобиля, и возможность пообедать для членов экипажа, и другой сервис высокого уровня.

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