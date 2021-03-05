Пандемія накладає свої обмеження на формат активного відпочинку. На щастя, власники автомобілів не мають обмежень у його виборі (хіба що в межах країни). Що можна побачити нового протягом "великих" вихідних?

Цього разу у нашій добірці ми врахували головний тренд пандемії – небезпеку скупчень людей у приміщеннях. Тому сьогодні пропонуємо кілька маршрутів туди, де можна цікаво провести час, залишаючись на відкритому повітрі.

Пирогово, Київ

Національний музей народної архітектури і побуту добре відомий більшості киян та гостей столиці. Але від цього зазначена місцевість не стає менш цікавою.

У Музею в Пирогово дві переваги: неймовірна кількість будівель-експонатів і наявність поряд у Києві інших місць для відвідування

По-перше, тут багато місця для вільних прогулянок (133 гектари), а по-друге, тут можна підвищити свій культурно-освітній рівень, відвідуючи експозиції, обираючи мастер-класи або просто розглядаючи будівлі-експонати (яких близько 300). Великий плюс – у доступності музею, який розташовано фактично в межах столиці, в зоні роботи її громадського транспорту.

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Музей архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, Переяслав

Якщо Пирогово знайоме як свої п’ять пальців, можна подолати 90 км від столиці та відвідати місто Переяслав (колишній Переяслав-Хмельницький).

У Переяславі, крім історичних будівель, є кілька музеїв, причому – різної тематики

У тутешньому музеї, крім цілих вулиць з аутентичних будівель різних регіонів України, є об’ємний перелік (більше десяти) тематичних музеїв, причому дуже різних напрямків. Наприклад, є музеї бджільництва, транспорту, рушників, космосу, церкви, мистецтва тощо.

"Шевченківський гай", Львів

Фактично це також музей народної архітектури та побуту, в якому за допомогою аутентичних споруд представлені усі етнографічні регіони Західної України. Широко представлені старовинні церкви, перенесені організаторами з відповідно з тієї чи іншої місцини.

У Шевченковому гаю Львова можна побачити відразу усю Західну Україну: тут представлені всі її регіони

“Фірмова” особливість львівського “Шевченківського гаю” – ретельно, до останньої дрібниці, відновлені інтер’єри будинків. Додає антуражу виразний рельєф місцевості, який справді відображає типовий ландшафт Прикарпаття. Безумовний плюс цього варіанту мандрівки – у близькості інших львівських принад, якими також можна насолоджуватись в умовах карантинних обмежень.

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“Козацький хутір”, с. Стецівка, Черкаська обл.

Цей невеликий об’єкт розташовано і одному з найкрасивіших регіонів центральної України, за 6 км від Чигирина у напрямку Світловодська. Особливість цього етномузею в тому, що на відвідувача працює не лише історична експозиція, а й мальовничій ландшафт: став, пагорби, поля і луки від краю до краю. На яких, між іншим, за відповідного сезону пасуться вівці та коні.

Хутір поряд із Стецівкою, на відміну від пафосних музеїв, зовні скромний, але серед усіх інших місць він має вигляд найсправжнішого

Це справді скромний хутір, адже розташований далеченько від інших сіл, і в певному сенсі цей об’єкт – протилежність вищезгаданим офіційним музеям. На особливу увагу заслуговує дерев’яна Миколаївська церква 1743 року, храм перенесли на цю локацію з іншого місця (с. Драбівці). Історична цінність церкви була відома ще у ХХ столітті, вона фігурувала у звітах дослідників як церква с. Сеньківці. Неподалік є кілька старих вітряків і власне, місто Чигирин, яке особливо рекомендувати не треба.



Музей історії сільського господарства Волині, село Рокині

Музей організовано за моделлю, відомою у розвинених країнах Європи: на історично аутентичних подвір’ях живуть люди, які ведуть господарство так, як це робилося у позаминулому столітті. Нинішнє селище міського типу Рокині (12 км від Луцька) налічує майже 500-річну історію, і завжди мешканці займалися типовою для українського поселення працею: землеробством, ремеслами, рибальством.

В селищі Рокині – нечастий для України випадок: у музейних хатах живуть і господарюють люди

Тож не дивно, що саме тут ентузіасти ще 1979 року створили етнографічний музей, який з часом набув вигляду діючого селянського господарства. Нетипова для інших музеїв особливість: кожен відвідувач може взяти до рук аутентичний сільгоспінвентар і спробувати себе в ролі українського селянина XIX століття.

Плануючи поїздку у віддалений музей або інше цікаве місце в умовах пандемії, спробуйте об’єднати в один маршрут кілька точок інтересу – на той випадок, якщо вам не вдасться потрапити до головної цілі мандрівки. На щастя, більшість цікавих для автотуристів об’єктів в Україні розташовані поряд з іншими туристичними пам’ятками.

Під час турпоїздок вихідного дня важливо заздалегідь спланувати пункти заправки та відпочинку. Бажано, щоб це були мережеві АЗК шанованих брендів

Рекомендація Авто24

При виборі маршруту вихідного дня треба особливо уважно спланувати пункти заправки та відпочинку, адже вихідні, навіть продовжені на 8 Березня – не відпустка, часу на пошуки АЗС та виправлення помилок у вас не буде. Радимо прокласти маршрут шляхами, де є мережеві автозаправні комплекси шанованих брендів. Наприклад, останнім часом ми спостерігаємо активний розвиток мережі Glusco: тут є і якісне пальне для автомобіля, і можливість пообідати для членів екіпажу та інший сервіс високого рівня.

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