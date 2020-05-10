Україна – велика країна, в якій чимало по-справжньому цікавих місць для відвідування. І цим просто гріх не скористатися після послаблення карантину.

Авто24 пропонує свій перелік об’єктів внутрішнього туризму, доступних для власників автомобілів. Зважаючи на умови карантину, ми пропонуємо локації, де буде цікаво перебувати без заходу до приміщень. Адже з 11 травня парки і сквери відкриті для прогулянок.

Детндропарк “Олександрія” (Біла Церква)

Ландшафтний парк Національної академії наук України розбито два століття тому на березі річки Рось. Парк великий (400 га), тож гуляти тут не набридне і цілий день.

Більше двох тисяч рослин, в тому числі екзотичних для України, доповнені не менш цікавими архітектурними спорудами: містками через водойми, альтанками, колонадами. Вважається, що цей дендропарк облаштовано у романтичному стилі, але гуляти тут можна у будь-якому настрої. На териториї також є невеличкий зоопарк.

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Розташування доволі зручне для мешканців різних регіонів країни, оскільки поряд траса Київ – Одеса, яка станом на весну 2020 року перебуває у прийнятному стані. У Білій Церкві є кілька непоганих готелів, де можна зупинитися на ніч.

Хортиця (Запоріжжя)

"Дихайте вільно, ви на Хортиці!" - таке гасло зустрічає гостей козацького острова на одному з місцевих готельно-розважальних об'єктів. Це ще одне місце, де обов'язково повинен побувати кожен українець.

Дух волі і відваги панує в атмосфері Хортиці. Оскільки острів давно вже опинився у межах м. Запоріжжя, інфраструктура відпочинку тут налагоджена, до того ж – на різні смаки. У місті машинобудівників та енергетиків варто побачити найвідоміший в Україні автомобільний музей “Фаетон”.

Добропарк (Київ)

Новий мальовничий дендропарк недалеко від Києва. Це місце для розваг і відпочинку, де має сподобатись і великим, і маленьким членам родини.

Тут широкий вибір локацій для прогулянок, які розбиті по “рослинній” темі: алея тюльпанів, лавандова і самшитові долини, озера і романтичні інсталяції. Розташований новий парк зовсім недалеко від Києва по Житомирській трасі, дістатися туди на автомобілі зовсім нескладно.

Межигір’я (Київ)

Чудовий парк, який був маєтком четвертого президента країни, розташований неподалік Києва, його алейками приємно гуляти весняними днями. Різноманітний рельєф, де в’ються асфальтовані доріжки, додасть інтересу вашому вікенду.

Доступ до президентської колекції ретроавтомобілів відкрито, але чи вдасться відвідати її в карантинний період, невідомо.

Об’єкт “Скеля” (Коростень)

В місті Коростень, що на Житомирщині, є цікаве місце, де має сподобатись усім членам вашої родини.

По-перше, це невелика експозиція військової техніки (близько 15 одиниць бронетехніки та артилерії) – від періоду Другої світової до кінця ХХ ст. Наприклад, тільки тут можна побачити самоходку- “звіробій”, яка пройшла – звісно, своїм ходом – з боями від Запоріжжя до самого Відня.

По-друге – укриття “Скеля”, яке будувалося як бункер для командування Коростенського укріпрайону (чому його і називають часом “бункер Сталіна”). Всередині облаштовано дуже цікавий військовий музей, який, однак, на момент нашого візиту не мав щоденного графіка роботи. Тим більше невідомо, чи вдасться потрапити до кам’яного підземілля за умов карантину .

По-третє, міський парк Островського (він же Древлянський), що розкинувся на скелястих берегах мальовничої річку Уж. Звичайно, це не “Олександрія”, і не “Софіївка” проте прогулятися його тінистими алейками буде приємно. Усі три об’єкти розташовані в одному місці, майже у центрі міста. Потрапити до Коростеня можна по рівній, як на наш час, “Варшавці”.

Парк “Софїівка” (Умань)

Чудове місце для прогулянок. Характерні особливості цього об’єкту – мальовничий рельєф, у який вписано парк: балки, скелі, каньйон, річка. Додатково створений цілий каскад ставків і водоспади, є навіть підземна річка і грот. Головний мотив оформлення дендропарку – антична культура, то ж особливо приємно тут буде тим, хто у школі добре вчив історію Давньої Греції та Риму. “Софіївка” має багату власну історію, тож тут варто буде замовити послуги екскурсовода.

Умань розташована на перехресті великих автошляхів (які перебувають в цілому у непоганому стані), тож дістатися до Умані автомобілем неважко. Також це популярне серед туристів та прочан місто, тому тут чимало зручних готелів і квартир для ночівлі.

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Музей “Пирогово” (Київ)

Для тих, хто бажає провести час з користю для своїх патріотичних почуттів, створено музей народної архітектури та побуту “Пирогово”. На площі 150 га тут зібрано понад 300 об’єктів, які представляють усі куточки України. Як на нас, кожен громадянин України має хоча б раз побувати тут.

Територія дозволяє також поєднати культурну програму з гастрономічною, адже є змога влаштувати невеликий пікнік просто на траві. Також у Пирогово можна замовити екскурсію та покататися на конях. Розташовано музей на місці, де аж до Великої Вітчизняної війни розташовувалося село Пирогово. Сьогодні це практично межі Києва, тож потрапити сюди зовсім нескладно, а кияни можуть зробити це якщо не на власному транспорті, то на таксі.

Каньйон Мигія (Миколаївська обл.)

Насправді, на річці Південний Буг в межах Миколаївщини є кілька каньйонів, але той, що біля старовинного села Мигія, вражає. Скелі, каміння посеред бурхливої води і зелені зарослі просто на нагромадженнях граніту – заради такого видовища можна проїхати сотню-другу кілометрів. Якщо тривалого милування пейзажами вам здаватиметься замало, на березі біля Мигії можна заночувати – фанати ставлять намети навіть на скелях посеред киплячих бурунів води.

Той каньйон, що біля Мигії, розташований за 10 км від м. Первомайська. Неподалік якого, до речі, є ще одне суперцікаве місце – Музей Ракетних військ. Важливе попередження: в Миколаївській області не всі автошляхи достатньо рівні, тож будьте уважні.

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Звісно, комп’ютер, телевізор, диван та холодильник – дуже корисні винаходи цивілізації. Проте не менш корисним буде відірватися від них і вибратися на свіже повітря, де вам вдасться отримати разом з добрячою порцією кисню певні знання.

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