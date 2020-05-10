Украина – большая страна, в которой немало по-настоящему интересных мест для посещения. И этим просто грех не воспользоваться после ослабления карантина.

Авто24 предлагает свой перечень объектов внутреннего туризма, доступных для владельцев автомобилей. Учитывая условия карантина, мы предлагаем локации, где будет интересно находиться без захода в помещения. Ведь парки и скверы после 11 мая открыты для посещения.

Дендропарк “Александрия” (Белая Церковь)

Ландшафтный парк Национальной академии наук Украины разбит два века назад на берегу реки Рось. Парк большой (400 га), поэтому гулять здесь не надоест и целый день.

Более двух тысяч растений, в том числе экзотических для Украины, дополнены не менее интересными архитектурными сооружениями: мостиками через водоемы, беседками, колоннадами. Считается, что этот дендропарк обустроен в романтическом стиле, но гулять здесь можно в любом настроении. На территории также есть небольшой зоопарк.

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Расположение довольно удобное для жителей различных регионов страны, поскольку рядом трасса Киев – Одесса, которая по состоянию на весну 2020 года находится в приемлемом состоянии. В Белой Церкви есть несколько неплохих отелей, где можно остановится на ночь.

Хортиця (Запорожье)

"Дышите свободно, вы на Хортице!" – такой лозунг встречает гостей казацкого острова на одном из местных гостинично-развлекательных объектов. Это еще одно место, где обязательно должен побывать каждый украинец.

Дух свободы и отваги просто царит в атмосфере Хортицы. Поскольку остров давно уже оказался в пределах г. Запорожье, инфраструктура отдыха здесь налажена, к тому же – на разные вкусы. Да и сам город машиностроителей и энергетиков стоит посетить, тем более, в нем еще недавно работал крупнейший автозавод страны ЗАЗ, а главное – именно тут расположен самый известный в Украине автомобильный музей "Фаэтон".

Добропарк (Киев)

Новый живописный дендропарк недалеко от Киева. Это место для развлечений и отдыха, где должно понравиться и большим и маленьким членам семьи.

Здесь широкий выбор локаций для прогулок, которые разбиты по "растительной" теме: аллея тюльпанов, лавандовая и самшитовая долины, озера и романтические инсталляции. Расположен новый парк совсем недалеко от Киева по Житомирской трассе, добраться туда на автомобиле совсем несложно.

Межигорье (Киев)

Замечательный парк - бывшее поместье четвертого президента страны – расположен недалеко от Киева, его аллеями приятно гулять в весенние дни. Разнообразный рельеф, где вьются асфальтированные дорожки, придаст интереса вашему уикенду.

Здесь уже несколько лет открыт доступ к президентской коллекции ретроавтомобилей, но удастся ли посетить ее в карантинный период, нам неизвестно.

Объект “Скала” (Коростень)

В городе Коростень, что на Житомирщине, есть интересное место, которое должно понравиться всем членам вашей семьи.

Во-первых, это небольшая экспозиция военной техники (около 15 единиц бронемашин и артиллерии) – от периода Второй мировой до конца ХХ века. Например, только здесь можно увидеть самоходку – “зверобой”, которая прошла – конечно, своим ходом и с боями – от Запорожья до самой Вены.

Во-вторых – укрытие “Скала”, которое строилось как бункер для командования Коростенского укрепрайона (почему его и называют порой “бункер Сталина”). Внутри обустроен очень интересный военный музей, который, однако, на момент нашего визита не имел ежедневного графика работы. Попасть в каменное подземелье, в условиях карантина вряд ли удастся.

В-третьих, городской парк Островского (он же Древлянский), что раскинулся на скалистых берегах живописной реку Уж. Конечно, это не “Александрия”, и не “Софиевка”, однако прогуляться по его тенистыми аллейками будет приятно. Все три объекта расположены в одном месте, почти в центре города. Попасть в Коростень можно по ровной как на наше время "Варшавке".

Парк "Софиевка" (Умань)

Замечательное место для прогулок, характерные особенности этого парка – живописный рельеф, в который вписаны: балки, скалы, каньон, река. Дополнительно создан целый каскад прудов и водопады, есть даже подземная река и грот. Главный мотив оформления дендропарка – античная культура, значит особенно приятно здесь будет тем, кто в школе хорошо учил историю Древней Греции и Рима. "Софиевка" имеет богатую собственную историю, поэтому здесь стоит заказать экскурсовода.

Умань расположена на перекрестке больших дорог (которые находятся в целом в неплохом состоянии), поэтому добраться до Умани автомобилем нетрудно. Также это популярный среди туристов и паломников город, поэтому здесь немало удобных отелей и квартир для ночлега.

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Музей “Пирогово” (Киев)

Для тех, кто желает провести время с пользой для своих патриотических чувств, создан музей народной архитектуры и быта “Пирогово”. На площади 150 га здесь собраны более 300 объектов, представляющих все уголки Украины. По нашему мнению, каждый гражданин Украины должен хотя бы раз побывать здесь.

Территория позволяет совместить культурную программу с гастрономической, ведь есть возможность устроить небольшой пикник прямо на траве. Также в Пирогово можно заказать экскурсию и покататься на лошадях. Расположен музей на месте, где вплоть до Великой Отечественной войны располагалось село Пирогово. Сегодня это практически пределы Киева, поэтому попасть сюда совсем несложно, а киевляне могут сделать это если не на собственном транспорте, то на такси.

Каньон Мигия (Николаевская обл.)

На самом деле, на реке Южный Буг в пределах Николаевской области есть несколько каньонов, но тот, что возле старинного села Мигия, в свое время поразил нас больше всего. Скалы, камни посреди бурной воды и зеленые заросли прямо на нагромождениях гранита – ради такого зрелища можно проехать сотню-другую километров. Если длительного любования пейзажами вам покажется мало, на берегу возле Мигии можно заночевать; фанаты ставят палатки даже на скалах посреди кипящих бурунов воды.

Тот каньон, что возле Мигии, расположен в 10 км от г.Первомайска. Неподалеку от которого, к слову, есть еще одно суперинтересное место – Музей Ракетных войск. Важное предупреждение: в Николаевской области не все дороги достаточно ровные, поэтому будьте внимательны.

Рекомендация Авто24

Конечно, компьютер, телевизор, диван и холодильник – очень полезные изобретения цивилизации. Однако не менее полезным будет оторваться от них на время и выбраться на свежий воздух, где вам удастся получить вместе с хорошей порцией кислорода определенные знания.

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