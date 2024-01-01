Куда ведет новопостроенная дорога на Буковине

Почти три километра дороги связали села Верхний Яловец, Нижний Яловец и Сарату с автодорогой общего пользования. Таким образом с автомагистрали до названных выше населенных пунктов теперь можно безопасно проехать легковым автомобилем даже зимой.

По сообщению пресс-службы ГП "Леса Украины", дорогу лесоводы строили собственными силами. Для этого Путильское надлесничество филиала "Подольский лесной офис" имеет всю необходимую технику.

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Строительство дороги хозяйственным методом обошлось дешевле. В официальном сообщении сметная стоимость не указывается, но есть уточнение, что средств затрачено вдвое меньше запланированного.

Фото: Леса Украины специально для Авто24

Дорога улучшила логистику местных жителей (см. видео внизу) и существенно уменьшила производственные затраты лесоводов. Теперь благодаря новой дороге значительно сократилось расстояние вывоза заготовленной древесины до промежуточного и нижнего складов.

Если раньше такая транспортировка происходила дальним объездом в 50 км, то теперь 4 км. Экономия на вывозе одного кубометра древесины достигла примерно 240 гривен. При объеме заготовки около 10 тысяч куб. м инвестиция окупится за два года.

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Кроме этого, претерпела изменения экология горной территории. С введением в эксплуатацию дороги уменьшилась, а кое-где отпала потребность в трелевочных волоках, вызывающих эрозионные процессы. Также упрощена работа лесной охраны по патрулированию лесных массивов в горах.

Фото: Леса Украины специально для Авто24

Еще одно преимущество: дорога образовала важный противопожарный разрыв. Она уже занесена в карты маршрутов движения пожарной техники. Это сократит время выезда экипажей ГСЧС как в лес, так и в населенные пункты в случае пожара.

Теперь 500 жителей горных поселков получили возможность добираться до цивилизации напрямик, чего раньше не было. В зимний период сообщение с селами было крайне затруднено.

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В 2025 году программа строительства лесных дорог собственными силами ГП "Леса Украины" будет продолжена. Как уточнили редакции Авто24 в госпредприятии, в этом году только в рамках филиала "Подольский лесной офис" запланировано строительство 28 км лесных дорог.