Куди веде новозбудована дорога на Буковині

Майже три кілометри дороги зв’язали села Верхній Яловець, Нижній Яловець та Сарату з автодорогою загального користування. Таким чином з автомагістралі до названих вище населених пунктів тепер можна безпечно проїхати легковим автомобілем навіть взимку.

За повідомленням пресслужби ДП "Ліси України", дорогу лісівники будували власними силами. Для цього Путильське надлісництво філії "Подільський лісовий офіс" має всю необхідну техніку.

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Будівництво дороги господарським методом обійшлося дешевше. В офіційному повідомленні кошторисна вартість не вказується, але є уточнення, що коштів затрачено удвічі менше запланованого.

Фото: Ліси України спеціально для Авто24

Дорога покращила логістику місцевих жителів (див. відео внизу) і суттєво зменшила виробничі витрати лісівників. Тепер завдяки новій дорозі значно скоротилася відстань вивезення заготовленої деревини до проміжного та нижнього складів.

Якщо раніше таке транспортування відбувалося далеким об’їздом в 50 км, то тепер 4 км. Економія на вивезенні одного кубометра деревина досягла приблизно 240 гривень. За обсягом заготівлі близько 10 тисяч куб. м інвестиція окупиться за два роки.

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Окрім цього, зазнала змін екологія гірської території. З введенням в експлуатацію дороги зменшилася, а подекуди відпала потреба у трелювальних волоках, що спричиняють ерозійні процеси. Також спрощена робота лісової охорони з патрулювання лісових масивів у горах.

Фото: Ліси України спеціально для Авто24

Ще одна перевага: дорога утворила важливий протипожежний розрив. Вона вже занесена в карти маршрутів руху пожежної техніки. Це скоротить час виїзду екіпажів ДСНС як в ліс, так і в населені пункти у випадку пожежі.

Тепер 500 мешканців гірських селищ отримали можливість діставатися до цивілізації навпрошки, чого раніше не було. В зимовий період сполучення з селами було вкрай ускладнене.

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У 2025 році програма будівництва лісових доріг власними силами ДП "Ліси України" буде продовжена. Як уточнили редакції Авто24 в держпідприємстві, цьогоріч у межах філії "Подільський лісовий офіс" заплановано будівництво 28 км лісових доріг.