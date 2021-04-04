С перевозкой того или иного транспорта на лафете связана предпринимательская деятельность многих украинцев. Но владение таким прицепом обременяет жизнь автомобилиста целым набором нюансов. Стоит ли обязательно покупать лафет в собственность?

Вряд ли есть смысл приводить здесь подробные расчеты в денежном выражении, но Авто24, обобщая опыт бывалых перевозчиков автомобилей, хочет обратить внимание на тонкости обоих вариантов – как аренды лафета, так и покупки его в собственность.

У рядового автовладельца потребность перевозить машину на платформе возникает нечасто. Но предприимчивых людей тоже много.

Собственный лафет

Прежде всего надо сказать, что лафет в собственности – это не только удобство и независимость, но и определенные хлопоты. И это тоже надо учесть при выборе между покупкой лафета и его арендой.

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Плюсы владения лафетом

Плюсы Экономия на аренде

Независимость от других граждан

Возможность иметь именно такую модель лафета, как вам надо

Возможность подзаработать перевозками или сдачей в аренду Минусы Средства на покупку (постройку) лафета

Хлопоты с оформлением

Расходы на страхование

Расходы на хранение – деньги за стоянку или занятое полезное место во дворе или в гараже.

Аренда лафета

Взять в аренду лафет для перевозки автомобиля в Украине сегодня нетрудно – только в Киеве около десяти фирм сдают напрокат свои прицепы. Есть варианты и в областных центрах, хотя предложений гораздо меньше и цены порой даже больше, чем в столице.

Небольшое авто на легком лафете можно вполне законно перевозить легковушкой и с правами категории В

В среднем цена аренды прицепного лафета для перевозки автомобиля 500 – 700 грн в сутки, в зависимости от региона. Иногда на тариф влияет также год выпуска платформы, но мы не видим большого смысла доплачивать за «новизну», поскольку состояние и надежность арендованного транспорта – это забота собственника, а не арендатора.

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Тележка для перевозки автомобиля методом частичной нагрузки (такой лафет еще называют подкатным) обходится в 400 – 600 грн в сутки в зависимости от региона. Его преимущество – в возможности легально транспортировать машину на прицепе с категорией В в правах. Отметим, что хотя в принципе существуют и полноценные лафеты, которые можно буксировать с такими правами, в аренду они практически не предлагаются – можно взять лишь тяжелые двухосные платформы грузоподъемностью от 1500 до 3000 кг.

К сожалению, легкие лафеты в аренду у нас не сдают – спрос имеют в основном тяжелые платформы грузоподъемностью до 2000 – 3000 кг

Лафеты обычно предлагаются с запасным колесом, документами и страховкой. Почти всегда прицеп укомплектован лебедкой для затаскивания машины на платформу. Однако, обратите внимание, что некоторые владельцы лафетов предлагают ремни для фиксации груза (машины) бесплатно, а некоторые берут за них дополнительных 50 – 100 грн. Обязательно попросят залог 2000 – 3000 грн, который вам отдадут в случае, если лафет будет возвращен без повреждений.

Пробег при аренде не ограничивают, и более того, некоторые арендодатели уже за вторые сутки аренды предлагают скидку. Со своей стороны советуем вам, планируя поездку, учесть, что патрульные на автодорогах более активны в дневное время суток, из-за чего опытные перевозчики пытаются преодолевать путь ночью. В этом, вероятно, есть смысл, поскольку перевозка авто на лафетах часто привлекает внимание полицейских. При том что в этом деле есть несколько неоднозначных законодательных тонкостей, которые при желании можно толковать как в пользу водителя, так и против него. (Речь идет об ограничении массы прицепа и его связи с весом автомобиля и категорией в правах водителя.)

В лучших прокатных конторах есть лафеты в богатых комплектациях: лебедка, запаска, такелажные ремни, страховка

Одно слово, выбирая между арендой лафета и его покупкой в собственность, есть возможность учесть и финансовые, и нематериальные факторы. Конечно, ключевым фактором будет частота использования этого транспортного средства, которая прежде всего будет определять его рентабельность.

Рекомендация Авто24

Когда вы таки остановитесь на мысли, что вам нужен собственный лафет, рассмотрите еще один вариант – покупку его на двоих с кем-то из ваших друзей или партнеров. Да, это не будет полноправным владением, и в определенных ситуациях между совладельцами могут возникать трения, но с точки зрения независимости это все равно лучше, чем аренда. А со временем, когда картина в чем-то измениться, можно будет или выкупить вторую часть у совладельца или наоборот, продать ему свою долю.

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