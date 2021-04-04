Із перевезенням якогось транспорту на лафеті пов’язана діяльність багатьох українців. Але володіння таким причепом обтяжує життя автомобіліста цілим набором нюансів. Чи варто обов’язково купувати лавету у власність?

Навряд чи є сенс приводити тут детальні розрахунки у грошовому виразі, але Авто24, узагальнюючи досвід бувалих перевізників автомобілів, хоче звернути увагу на усі тонкощі обох варіантів – як оренди лафета (лавети), так і купівлі його у власність.

У пересічного автовласника потреба перевозити машину на платформі виникає нечасто. Але підприємливих людей теж багато

Власний лафет

Перш за все треба сказати, що лафет у власності – це не лише зручність і незалежність, а й певний клопіт. І це теж треба врахувати під час вибору між купівлею лафета та його орендою.

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Плюси володіння лафетом

Плюси Економія на оренді

Незалежність від інших громадян

Можливість мати саме таку модель лафета, як вам треба

Можливість підзаробити перевезеннями або зданням в оренду Мінуси Кошти на купівлю (побудову) лафета

Клопіт з оформленням

Витрати на страхування

Витрати на зберігання – гроші за стоянку або зайняте корисне місце на подвір’ї або у гаражі.

Оренда лафета

Взяти в оренду лафет для перевезення автомобіля в Україні сьогодні неважко – лише у Києві близько десяти фірм здають напрокат свої причепи. Є варіанти і в обласних центрах, хоча пропозицій набагато менше і ціни часом навіть більші, ніж у столиці.

Невелике авто на легкому лафеті можна цілком законно перевозити легковушкою та з правами категорії В

В середньому ціна оренди причіпного лафета для перевезення автомобіля 500 – 700 грн на добу, в залежності від регіону. Іноді на тариф впливає також рік випуску платформи, але ми не бачимо великого сенсу доплачувати за “новизну”, оскільки стан і надійність орендованого транспорту – то клопіт власника, а не орендаря.

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Візок для перевезення автомобіля методом часткового навантаження (такий ще називають підкатним) обходиться у 400 – 600 грн за добу в залежності від регіону. Його перевага – у можливості легально транспортувати машину на причепі з категорією В у правах. Зазначимо, що хоча в принципі існують і повноцінні лафети, які можна тягти з такими правами, в оренду вони практично не пропонуються – можна взяти лише важкі двовісні платформи вантажопідйомністю від 1500 до 3000 кг.

На жаль, легкі лафети в оренду у нас не здають – попит мають здебільшого важкі платформи вантажопідйомністю 2000 – 3000 кг

Лафети зазвичай пропонуються із запасним колесом, документами і страховкою. Майже завжди причіп укомплектовано лебідкою для витягування машини на платформу. Проте, зверніть увагу, що деякі власники лафетів пропонують ремені для фіксації вантажу (машини) безкоштовно, а деякі беруть за них додаткові 50 – 100 грн. Обов’язково попросять заставу 2000 – 3000 грн, яку вам віддадуть у випадку, якщо лафет буде повернений без пошкоджень.

Пробіг при оренді не обмежують, і більше того, деякі орендодавці вже за другу добу оренди пропонують знижку. Зі свого боку радимо вам, плануючи поїздку, врахувати, що патрульні на автошляхах більш активні в денну пору доби, через що досвідчені перевізники намагаються долати шлях вночі. У цьому, певно, є сенс, оскільки перевезення авто на лафетах часто привертає увагу поліціантів. При тому що у цій справі є кілька неоднозначних законодавчих тонкощів, які за бажання можна тлумачити як на користь водія, так і проти нього. Йдеться про обмеження маси причепа та її зв’язок із вагою автомобіля та категорією в правах водія.

У кращих прокатних конторах є лафети у багатих комплектаціях: лебідка, запаска, такелажні ремені, страховка

Одне слово, вибираючи між орендою лафета та його купівлею у власність, є можливість врахувати і фінансові, і нематеріальні чинники. Звісно, ключовим фактором буде частота використання цього транспортного засобу, яка перш за все визначатиме його рентабельність.

Рекомендація Авто24

Коли ви таки зупинитесь на думці, що вам потрібен власний лафет, розгляньте ще один варіант – купівлю його на двох з кимось із ваших друзів або партнерів. Так, це не буде повноправним володінням, і в певних ситуаціях між співвласниками можуть виникати суперечки, але з точки зору незалежності це все одне краще, аніж оренда. А з часом, коли картина у чомусь зміниться, можна буде або викупити другу долю у співвласника або навпаки, продати йому свою частку.

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