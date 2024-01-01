Lamborghini представила преемника Huracan под названием Temerario

Lamborghini презентовала новинку в рамках недели автомобилей в Монтерее. Новый Temerario заменит Huracan в модельном ряду компании. Спорткар кардинально отличается от предыдущих моделей, ведь использует новую гибридную установку с тремя электромоторами.

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Новый силовой агрегат развивает мощность в 920 л.с., что почти на 45% превышает показатели V10, которую он заменяет. Модель использует V8 от Urus, однако инженеры добавили литой алюминиевый картер, титановые шатуны и увеличила диаметр его цилиндров, что позволило мотору достигать до 10 000 об/мин.

Благодаря этому исключительно ДВС выдает 800 л.с., тогда как три электромотора добавляют еще 120 "лошадок". Два из них установлены на передней оси, чтобы образовать полный привод, или превратить спорткар на переднеприводный электромобиль в режиме Citta (городской режим). Третий двигатель, установлен между V8 и новой восьмиступенчатой коробкой передач, функционирует как стартер-генератор.

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Lamborghini обещает, что новый V8 звучит гораздо лучше, чем большинство двигателей с турбонаддувом, и даже говорит, что он намеренно разработан с некоторыми вибрациями, которые передаются на кузов автомобиля и сиденья от двигателя, чтобы усилить ощущения от вождения.

Несмотря на увеличение веса на 268 кг (общий вес авто – 1690 кг), Temerario быстрее Huracan. Новинка способна достичь первой сотни за 2,7 секунды, тогда как ее предшественник имел показатель в 2,9 секунды. В то же время максимальная скорость выросла с 325 км/ч до 343 км/ч.

В отличие от Revuelto, который имеет конструкцию из углеродного волокна, Temerario использует алюминиевое каркасное шасси, как и Huracan ранее. Несмотря на это, стиль интерьера кажется довольно похожим. Колесная база нового автомобиля составляет 2658 мм, что на 121 мм короче, чем у его старшего брата, но на 38 мм длиннее Huracan.

Водители смогут выбирать между четырьмя режимами вождения: Citta, Strada, Sport Corsa и Corsa Plus, который выключает ESP. Есть также отдельный режим для дрифта. В режиме Citta автомобиль может двигаться исключительно на электричестве, однако, компания не раскрывает запас хода спорткара.

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Lamborghini не обнародовала цены на Temerario, но, учитывая всю дополнительную мощность, производительность и технологии, которые он предлагает по сравнению с Huracan, стоимостью от 250 тысяч долларов, эксперты ожидают, что цена новинки должна составлять примерно 342 тысяч долларов