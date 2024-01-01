Lamborghini представила наступника Huracan під назвою Temerario

Lamborghini презентувала новинку в рамках тижня автомобілів в Монтереї. Новий Temerario замінить Huracan в модельному ряду компанії. Спорткар кардинально відрізняється від попередніх моделей, адже використовує нову гібридну установку з трьома електромоторами.

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Новий силовий агрегат розвиває потужність в 920 к.с., що майже на 45% перевищує показники V10, який він замінює. Модель використовує V8 від Urus, проте інженери додали литий алюмінієвий картер, титанові шатуни й збільшила діаметр його циліндрів, що дозволило мотору досягати до 10 000 об/хв.

Завдяки цьому виключно ДВЗ видає 800 к.с., тоді як три електромотори додають ще 120 «конячок». Два з них встановлено на передній осі, аби утвори повний привід, або перетворити спорткар на передньопривідний електромобіль у режимі Citta (міський режим). Третій двигун, встановлений між V8 і новою восьмиступеневою коробкою передач, функціонує як стартер-генератор.

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Lamborghini обіцяє, що новий V8 звучить набагато краще ніж більшість двигунів з турбонаддувом, і навіть каже, що він навмисно розроблений з деякими вібраціями, які передаються на кузов автомобіля та сидіння від двигуна, щоб посилити відчуття від водіння.

Попри збільшення ваги на 268 кг (загальна вага авто – 1690 кг), Temerario швидший за Huracan. Новинка здатна досягнути першої сотні за 2,7 секунди, тоді як її попередник мав показник у 2,9 секунди. Водночас максимальна швидкість зросла з 325 км/год до 343 км/год.

На відміну від Revuelto, який має конструкцію з вуглецевого волокна, Temerario використовує алюмінієве каркасне шасі, як і Huracan раніше. Попри це, стиль інтер’єру здається досить подібним. Колісна база нового автомобіля становить 2658 мм, що на 121 мм коротше, ніж у його старшого брата, але на 38 мм довше за Huracan.

Водії зможуть обирати між чотирма режимами водіння: Citta, Strada, Sport Corsa та Corsa Plus, який вимикає ESP. Є також окремий режим для дрифту. В режимі Citta автомобіль може рухатись виключно на електриці, проте, компанія не розкриває запас ходу спорткара.

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Lamborghini не оприлюднила ціни на Temerario, але, враховуючи всю додаткову потужність, продуктивність і технології, які він пропонує в порівнянні з Huracan, вартість якого починалась від 250 тисяч доларів, експерти очікують, що ціна новинки має становити приблизно 342 тисяч доларів