Позашляховик Lamborghini LM002 з цікавою історією продають на Sotheby's

Автомобіль перебував у колекції Ангуса Мітчелла, співвласника відомої компанії John Paul Mitchell Systems, котрий трагічно загинув у січні 2024 року. Експерти вважають модель LM002 однією з найцікавіших в історії автомобілебудування.

Потужний позашляховик у стилі Hummer із гострими краями промислового стилю має 450-сильний V-12 від Countach. Як повідомляється в описі до машини на сайті RM Sotheby's, цей всюдихід міг перелізти через все, що тільки можна уявити (ілюстративне відео нижче).

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Він бере на борт чотирьох пасажирів, котрі можуть зручно вмоститися в ковшоподібних сидіннях з тонкої шкіри в оточені глянцевого дерев’яного шпону.

Вперше ця модель з’явилася на Брюссельському автосалоні в 1986 році. За дев’ять років було продано всього 328 примірників. Сьогодні його справедливо вважають піонером надрозкішного позашляховика. Він залишається потужною машиною, а її харизма ніколи не мала рівних.

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Пропонований аукціону екземпляр, оздоблений оливково-зеленим поверх кремового інтер’єру, був спочатку придбаний Донах’ю Вайлдманом, засновником Bally Total Fitness, і мав реєстрацію в штаті Юта "ALAMB0".

Після його смерті у 2018 році машину придбав другий власник, який провів значне оновлення, включаючи косметичну реставрацію та механічне сортування фахівцями марки Fast Cars з Редондо-Біч, штат Каліфорнія, з рахунками-фактурами на суму понад 90 000 доларів США.

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Потім уже співвласник компанії John Paul Mitchell Systems, яку батько Ангуса Мітчелла заснував у 1980 році, пишався своїм LM002 оливково-зеленого кольору. Однак і він не втримався й вдався до косметичної реставрації. Попри те, що салон добре зберігся, Ангус вирішив замінити його новим килимом, обшивкою стелі та шкірою, щоб відповідати ще кращим зразкам розкоші.

В салоні встановили сучасну звукову систему, зняли та відремонтували весь шпон. Відповідно до відточеного погляду власника на стиль, EVOD Industries виготовила для вантажівки набір нестандартних коліс у стилі Miura. Як він сказав, "нове взуття, щоб зберегти мову дизайну в родині".

До речі, оригінальні сталеві диски та пляшка культового шампуню Paul Mitchell включені в лот.

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Щоправда, без ложки дьогтю не обійшлося. Екологічні норми викидів не дозволяють експлуатувати автомобіль в Каліфорнії. Позашляховик має бути проданий новому власнику, дилеру або резиденту іншого штату, де користування такої машин на дорогах загального користування дозволяється.

Експерти оцінили лот в 350 000 - 450 000 доларів США. Однак це все-таки попередня ціна і вартість в ході аукціону може суттєво зрости.

Ілюстративне відео ще одного з 328 виготовлених швидкісних позашляховиків Lamborghini LM002 подано нижче.

Фото: Sotheby's