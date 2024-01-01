Внедорожник Lamborghini LM002 с интересной историей продают на Sotheby's

Автомобиль находился в коллекции Ангуса Митчелла, совладельца известной компании John Paul Mitchell Systems, который трагически погиб в январе 2024 года. Эксперты считают модель LM002 одной из самых интересных в истории автомобилестроения.

Мощный внедорожник в стиле Hummer с острыми краями промышленного стиля имеет 450-сильный V-12 от Countach. Как сообщается в описании к машине на сайте RM Sotheby's, этот вездеход мог перелезть через все, что только можно представить (иллюстративное видео ниже).

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Он берет на борт четырех пассажиров, которые могут удобно устроиться в ковшеобразных сиденьях из тонкой кожи в окружении глянцевого деревянного шпона.

Впервые эта модель появилась на Брюссельском автосалоне в 1986 году. За девять лет было продано всего 328 экземпляров. Сегодня его справедливо считают пионером сверхроскошного внедорожника. Он остается мощной машиной, а ее харизма никогда не имела равных.

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Предлагаемый на аукционе экземпляр, отделанный оливково-зеленым поверх кремового интерьера, был изначально приобретен Донахью Уайлдманом, основателем Bally Total Fitness, и имел регистрацию в штате Юта "ALAMB0".

После его смерти в 2018 году машину приобрел второй владелец, который провел значительное обновление, включая косметическую реставрацию и механическую сортировку специалистами марки Fast Cars с Редондо-Бич, штат Калифорния, со счетами-фактурами на сумму более 90 000 долларов США.

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Затем уже совладелец компании John Paul Mitchell Systems, которую отец Ангуса Митчелла основал в 1980 году, гордился своим LM002 оливково-зеленого цвета. Однако и он не удержался и прибегнул к косметической реставрации. Несмотря на то, что салон хорошо сохранился, Ангус решил заменить его новым ковром, обшивкой потолка и кожей, чтобы соответствовать еще лучшим образцам роскоши.

В салоне установили современную звуковую систему, сняли и отремонтировали весь шпон. В соответствии с отточенным взглядом владельца на стиль, EVOD Industries изготовила для грузовика набор нестандартных колес в стиле Miura. Как он сказал, "новая обувь, чтобы сохранить язык дизайна в семье".

Кстати, оригинальные стальные диски и бутылка культового шампуня Paul Mitchell включены в лот.

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Правда, без ложки дегтя не обошлось. Экологические нормы выбросов не позволяют эксплуатировать автомобиль в Калифорнии. Внедорожник должен быть продан новому владельцу, дилеру или резиденту другого штата, где пользование такой машин на дорогах общего пользования разрешается.

Эксперты оценили лот в 350 000 - 450 000 долларов США. Однако это все-таки предварительная цена и стоимость в ходе аукциона может существенно возрасти.

Иллюстративное видео еще одного из 328 изготовленных скоростных внедорожников Lamborghini LM002 подано ниже.

Фото: Sotheby's