Компактный хэтчбек Yupsilon, который был представлен в феврале этого года, на своей родине в Италии получил стоимость 24 900 евро за базовую версию, что составляет около 26 000 долларов. В то же время топовая электрическая версия Cassina Edition стоит 39 500 евро.

Сообщается, что указанную цену можно снизить около на 1000 евро, если покупатель захочет списать свой старый автомобиль. Также клиенты будут иметь возможность оформить лизинг.

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Он включает первоначальный взнос в размере 6710 евро, ежемесячные платежи в размере 150 евро, а также значительную сумму денег после. Электрическая версия Ypsilon 100% Elettrica стоит 35 399 евро. В то же время лимитированная версия Cassina Edition имеет лучшее оснащение.

Ограниченная серия была разработана совместно с производителем высококачественной мебели Cassina. Она представлена всего 1906 экземплярами, как дань году основания компании. Стоимость гибридной версии составляет 28 900 евро, а электрической – 39 500. Это достаточно высокая цена за субкомпактную модель.

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Мягкий гибрид имеет трехцилиндровый двигатель, работающий с шестиступенчатым DCT (КПП с двойным сцепление). Электрическая версия оснащена батареей на 54 кВт-ч, которая является общей с такими моделями, как Citroen e-C4, Opel Corsa-e и Peugeot e-208 и имеет запас хода в 402 км.

Стандартное оснащение включает парктроники, бесключевой доступ, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto информационно-развлекательной системы и передовые ассистенты активной безопасности. Высшая комплектация LX добавляет глянцевые черные элементы в отделку, новую обивку сиденья и панели приборов из "мраморной пыли" и ткани, беспроводную зарядную станцию для телефона, адаптивный круиз-контроль и режимы езды.

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Cassina Edition имеет уникальный цвет кузова, несколько иную центральную консоль с дополнительной многофункциональной панелью от Cassina, а также, как отмечает Lancia, топовые сиденья с мотивом каннеллони.