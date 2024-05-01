Компактний хетчбек Yupsilon, який було представлено в лютому цього року, на своїй батьківщині в Італії отримав вартість 24 900 євро за базову версію, що становить близько 26 000 доларів. Водночас топова електрична версія Cassina Edition коштує 39 500 євро.

Повідомляється, що зазначену ціну можна знизити близько на 1000 євро, якщо покупець захоче списати свій старий автомобіль. Також клієнти матимуть можливість оформити лізинг.

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Він включає початковий внесок у розмірі 6710 євро, щомісячні платежі в розмірі 150 євро, а також значну суму грошей після. Електрична версія Ypsilon 100% Elettrica коштує 35 399 євро. Водночас лімітована версія Cassina Edition має найкраще оснащення.

Обмежена серія була розроблена спільно з виробником високоякісних меблів Cassina. Вона представлена всього 1906 екземплярами, як данина року заснування компанії. Вартість гібридної версії становить 28 900 євро, а електричної – 39 500. Це досить висока ціна за субкомпактну модель.

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М’який гібрид має трициліндровий двигун, що працює з шестиступеневим DCT (КПП з подвійним зчепленням). Електрична версія оснащена батареєю на 54 кВт-год, яка є спільною з такими моделями, як Citroen e-C4, Opel Corsa-e та Peugeot e-208 й має запас ходу в 402 км.

Стандартне оснащення включає парктроніки, безключовий доступ, бездротові Apple CarPlay та Android Auto інформаційно-розважальної системи та передові асистенти активної безпеки. Вища комплектація LX додає глянцеві чорні елементи в оздоблення, нову оббивку сидіння та панелі приладів з “мармурового пилу” та тканини, бездротову зарядну станцію для телефона, адаптивний круїз-контроль та режими їзди.

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Cassina Edition має унікальний колір кузова, дещо іншу центральну консоль з додатковою багатофункціональною панеллю від Cassina, а також, як зазначає Lancia, топові сидіння з мотивом каннеллоні.