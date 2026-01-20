Легендарный танк Abrams стал гибридным

Дизельно-гибридный танк M1E3 Abrams стал легче и эффективнее благодаря новейшим и лучшим технологиям. Дебютный показ новой машины состоялся 14 января на автосалоне в Детройте.

Как пишет insideevs.com , на том форуме представители армии США заявили о впечатляющем повышении эффективности и значительного. Однако в детали они не вдавались.

Потенциальная дизельно-гибридная версия не потеряна

Новая машина M1E3 имеет новый силовой комплект. Место в моторной нише, где стоял 1500-сильный турбинный двигатель Honeywell, занял дизельный агрегат Caterpillar C13D. У него только 690 л.с., но его легко ремонтировать, не отправляя за тридевять земель, как это было с предшественником.

Привлекательность в том, что этот мотор широко используется в промышленном и тяжелом машиностроении по всему миру, запасные части легко найти.

Механик-водитель в этой версии уже из люка на будет выглядывать и в триплекс смотреть не станет, но все впереди и вокруг будет видеть в “цифре”. Фото: The Fast Lane Truc

На замену трансмиссии Allison подобрали трансмиссию SAPA, которая интегрирует электрический приводной блок. Она может использовать двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель одновременно или отдельно, что позволяет экипажу из трех человек тихо сидеть в безопасных зонах, одновременно имея все подключения.

Будет M1E3 легким и быстрым

Главный технический директор армии США Алекс Миллер рассказал, что M1E3 Abrams примерно на 20-30% легче предыдущей модели. Это в сочетании с гибридной силовой установкой приводит к значительному повышению топливной эффективности – до 50%.

Классический Abrams может весить более 80 тонн при полной загрузке, тогда как гибридный M1E3 весит не более 60 тонн.

Новый “Абрамс” также более технологически насыщен, чем когда-либо прежде. Его системы работают на специально разработанной программной архитектуре, которая позволяет армии интегрировать все новые и лучшие системы. Входят микрофоны, которые могут улавливать камеру дронов, и системная камера на 360 градусов.

"Тройка" на "Двойку" не похожа

Также беглый взгляд на прототип M1E3 дает понять, что танк существенно отличается от своего предшественника M1A2 SEP. Прежде всего бросается в глаза ходовая часть – верхняя и нижняя лобовые детали получили дополнительное бронирование. Танк оснастили новыми фарами и фронтальной камерой, расположенной в специальной нише, интегрированной в верхнюю лобовую деталь.

Танк может работать только на электродвигателе для более тихого движения, а его тепловой след будет ниже. Фото: армия США

При этом механик-водитель лишился служебного люка вместе с триплексами. Верхняя лобовая деталь визуально состоит из трех отдельных секций. Предположительно, это модульное решение, которое позволяет оперативно заменить поврежденные элементы.

Усиленную бронезащиту получили и борта корпуса. Зато корму, по крайней мере заметно изменения не претерпела при установке нового гибридного двигателя и трансмиссии.

Башня теперь безэкипажная

Башня претерпела существенные изменения. Ее характерные “щеки” остались нетронутыми, однако в кормовой части появилась большая надстройка. Там автоматическое заряжание пушки и боекомплект.

Как и предполагалось, башня стала безэкипажной, что исключило четвертого члена экипажа - заряжающего.

Башню оснастили стабилизированным прицельным комплексом команды от Leonardo DRS, а дополнительным вооружением поставили дистанционно управляемый боевой модуль R400 Mk2 RWS австралийской компании EOS.