Легендарний танк Abrams став гібридним

Дизельно-гібридний танк M1E3 Abrams став легшим та ефективнішим завдяки найновішим та найкращим технологіям. Дебютний показ нової машини відбувся 14 січня на автосалоні в Детройті.

Як пише insideevs.com , на тому форумі представники армії США заявили про вражаюче підвищення ефективності та значного. Проте в деталі вони не вдавалися.

Потенційна дизельно-гібридна версія не втрачена

Нова машина M1E3 має новий силовий комплект. Місце в моторній ніші, де стояв 1500-сильний турбінний двигун Honeywell, зайняв дизельний агрегат Caterpillar C13D. У нього тільки 690 к.с., але його легко ремонтувати, не відправляючи за тридев'ять землі, як це було з попередником.

Привабливість в тому, що цей мотор широко використовується в промисловому та важкому машинобудуванні по всьому світі, запасні частини легко знайти.

Механік-водій у цій версії вже з люка на виглядатиме і в триплекс дивитися не буде, але все попереду й довкола бачитиме в “цифрі”. Фото: The Fast Lane Truc

На заміну трансмісії Allison підібрали трансмісію SAPA, яка інтегрує електричний приводний блок. Вона може використовувати двигун внутрішнього згоряння та електродвигун одночасно або окремо, що дозволяє екіпажу з трьох осіб тихо сидіти в безпечних зонах, водночас маючи все підключення.

Буде M1E3 легким та прудким

Головний технічний директор армії США Алекс Міллер розповів, що M1E3 Abrams приблизно на 20-30% легший за попередню модель. Це у поєднанні з гібридною силовою установкою призводить до значного підвищення паливної ефективності – до 50%.

Класичний Abrams може важити понад 80 тонн при повному завантаженні, тоді як гібридний M1E3 важить не більше 60 тонн.

Новий “Абрамс” також більш технологічно насичений, ніж будь-коли раніше. Його системи працюють на спеціально розробленій програмній архітектурі, яка дозволяє армії інтегрувати всі нові та найкращі системи. Входять мікрофони, які можуть вловлювати камеру дроні, і системна камера на 360 градусів.

"Трійка" на "Двійку" не схожа

Також побіжний погляд на прототип M1E3 дає зрозуміти, що танк суттєво відрізняється від свого попередника M1A2 SEP. Насамперед впадає в око ходова частина — верхня та нижня лобові деталі отримали додаткове бронювання. Танк оснастили новими фарами та фронтальною камерою, розташованою в спеціальній ніші, інтегрованій у верхню лобову деталь.

Танк може працювати лише на електродвигуні(ах) для тихішого руху, а його тепловий підпис буде нижчим. Фото: армія США

При цьому механік-водій позбувся службового люка разом з триплексами. Верхня лобова деталь візуально складається з трьох окремих секцій. Імовірно, це модульне рішення, яке дозволяє оперативно замінити пошкоджені елементи.

Посилений бронезахист отримали й борти корпусу. Натомість корму, принаймні помітно зміни не зазнала при установці нового гібридного двигуна та трансмісії.

Башта тепер безекіпажна

Башта зазнала суттєвих змін. Її характерні “щоки” залишилися недоторканими, однак у кормовій частині з'явилася велика надбудова. Там автоматичне заряджання гармати та боєкомплект.

Як і передбачалося, башта стала безекіпажною, що виключило четвертого члена екіпажу — заряджаючого.

Башту оснастили стабілізованим прицільним комплексом команди від Leonardo DRS, а додатковим озброєнням поставили дистанційно керований бойовий модуль R400 Mk2 RWS австралійської компанії EOS.