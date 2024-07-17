Автопарк ВСУ пополнили два десятка абсолютно новых типа транспорта: что это за машины

Допуски получили не только наземные машины в колесном и гусеничном исполнении, но и техника "для выполнения задач на воде". Это практически в три раза больше, чем за весь 2023 год, когда парк ВСУ пополнили семь образцов легкого транспорта.

Как указано в сообщении пресс-службы МО Украины, кроме отечественных машин, в перечень кодифицированных образцов "входит продукция известных производителей вездеходной легкой автомототехники из США, Азии и Европы".

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В частности, среди новых образцов есть багги, мотоциклы с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания, четырех- и шестиколесные квадроциклы и гексоциклы.

Впервые в нынешнем году для нужд подразделений сил обороны кодифицированы гидроциклы. Этот транспорт для передвижения по воде будет использоваться как на внутренних водоемах – озерах, реках, водохранилищах, так и в прибрежной морской акватории.

Спектр применения таких транспортных средств на фронте является достаточно широким. Легкий вездеходный автомототранспорт используют для перемещения личного состава и грузов в условиях сложного рельефа местности и отсутствия дорог, для эвакуации раненых, логистического обеспечения позиций на переднем крае, ведения разведки или как мобильные огневые точки.

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Расширяется номенклатура роботизированных машин. По словам первого заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, на "нуле" будут воевать роботы. В последнее время роль беспилотных наземных и воздушных комплексов на поле боя стремительно растет.

В нынешней линейке маломерных машин для ВСУ есть роботы-эвакуаторы, дистанционно управляемые пулеметы на турелях и многое другое. Фото: МО Украины, АрмияInform

Транспортные средства с дистанционным управлением разработаны для выполнения широкого спектра задач. Это ударные, разведывательные, инженерные, логистические и эвакуационные машины.

Такой техники на передовой будет еще больше. На одном из полигонов ВСУ проводятся испытания нового поколения роботов, среди которых есть дроны-разведчики, дистанционно управляемые пулеметы на турелях, роботы-саперы, наземные роботы-логисты и тому подобное.

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Согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней.

Образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.