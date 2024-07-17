Автопарк ЗСУ поповнили два десятка абсолютно нових типів транспорту: що це за машини

Допуски отримали не тільні наземні машини з колісною та гусеничною ходовою, але й техніка "для виконання завдань на воді". Це практично у три рази більше, ніж за весь 2023 рік, коли парк ЗСУ поповнили сім зразків легкого транспорту.

Як зазначено у повідомленні пресслужби МО України, окрім вітчизняних машин, до переліку кодифікованих зразків "входить продукція відомих виробників всюдихідної легкої автомототехніки зі США, Азії та Європи".

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Зокрема, серед нових зразків є багі, мотоцикли з електродвигунами та двигунами внутрішнього згорання, чотири- та шестиколісні квадроцикли й гексоцикли.

Вперше у нинішньому році для потреб підрозділів сил оборони кодифіковано гідроцикли. Цей транспорт для пересування по воді буде використовуватися як на внутрішніх водоймах – озерах, річках, водосховищах, так і в прибережній морській акваторії.

Спектр застосування таких транспортних засобів на фронті є досить широким. Легкий всюдихідний автомототранспорт використовують для переміщення особового складу та вантажів в умовах складного рельєфу місцевості та відсутності доріг, для евакуації поранених, логістичного забезпечення позицій на передньому краї, ведення розвідки або як мобільні вогневі точки.

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Розширюється номенклатура роботизованих машин. За словами першого заступник міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, на "нулі" воюватимуть роботи. Останнім часом роль безпілотних наземних та повітряних комплексів на полі бою стрімко зростає.

В нинішній лінійці маломірних машин для ЗСУ є роботи-евакуатори, дистанційно керовані кулемети на турелях і багато чого іншого. Фото: МО України, АрміяInform

Транспортні засоби з дистанційним керуванням розроблені для виконання широкого спектра завдань. Це ударні, розвідувальні, інженерні, логістичні та евакуаційні машини.

Такої техніки на передовій дедалі буде більшати. На одному з полігонів ЗСУ проводяться випробування нового покоління роботів, з-поміж яких є дрони-розвідники, дистанційно керовані кулемети на турелях, роботи-сапери, наземні роботи-логісти тощо.

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Відповідно до інформації Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів.

Зразки ОВТ вітчизняного виробництва, які пройшли кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти державного бюджету.