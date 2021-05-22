Удержать малыша в детском автокресле – дело порой очень непростое. И оно еще больше усложняется летом, когда комфорт пребывания в кресле совсем падает из-за жары и контакта кожи ребенка с горячей обивкой.

Чем дороже детское кресло, тем качественнее его обивка – она и износостойкая, и гипоаллергенная, и легко моется, и вроде как “дышит”. Обеспечить такой комплекс качеств может только синтетическая ткань. Поэтому не удивительно, что в летнюю жару ребенок, касаясь кресла, все равно потеет, и малышу становится совсем неприятно.

Синтетическую обивку детских автокресел летом желательно накрывать чехлом из хлопчатобумажной ткани

Кресла уважаемых брендов обычно имеют широкий выбор аксессуаров, в том числе и так называемые летние чехлы – накидки или целую обивку из приятной на ощупь хлопчатобумажной ткани.

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Но приобрести такую не всегда есть возможность, да и далеко не ко всем моделям автокресел они продаются. Поэтому довольно часто мамы или бабушки шьют летний чехол на автокресло своими руками. Причем есть несколько вариантов этого аксессуара.

Чехол для детского автокресла

Официальные производители называют это чехлом, но по сути это полноценная обивка. Если такой чехол пошит по всем правилам, он должен плотно облегать все формы подушки и сиденья и сидеть настолько прочно, что даже гиперактивный ребенок не стянет его. Чтобы пошить такой чехол, нужно сделать точные выкройки всех деталей. Получить их можно, сняв размеры и форму с деталей родной обивки. У многих моделей кресел она снимается (например, для стирки), чем задача облегчается.

В идеале выкройки следует снимать со штатного чехла, разобрав его на фрагменты. Но можно обойтись без этого, переведя контуры на прозрачную пленку

Материал для летнего чехла (обивки) автокресла должен быть натуральным, из хлопка, и желательно не очень светлого цвета. Крепления следует предусмотреть такими, чтобы ткань можно было более-менее легко снимать для стирки, так как летом это придется делать чаще, чем в холодные сезоны.

Когда чехол будет сшит, его можно установить вместо штатного, синтетического, а можно натянуть поверх него. После первых тестовых поездок может выясниться, что чехол нуждается в дополнительных креплениях – в виде резиновых лент, шнурков или кнопок.

Любой летний чехол для детского автокресла – полный или в виде накидки – важно хорошо фиксировать

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Накидка для детского автокресла

Гораздо проще сделать накидку, которая будет закрывать не все кресло, а только те части подушки и спинки, которых касается ребенок. Тут уже автору придется проявить собственную фантазию и техническую смекалку, определяя форму накидки. Главное при этом соблюсти несколько условий.

Летний вкладыш (накидку) для детского кресла желательно делать хотя бы двухслойным. Иначе он будет сползать и сбиваться в жгут

Учесть, что под весом пассажира накидка подушки будет вгибаться и открывать ее боковые части – те, что во взрослых креслах мы называем боковой поддержкой. Желательно, чтобы эти зоны тоже закрывались вашим изделием.

В отличие от полного чехла, накидка не должна быть тонкой, иначе она будет сбиваться и комкаться. Поэтому ее лучше сделать двойной, а еще лучше – с натуральной набивкой внутри.

Обязательно нужно предусмотреть крепление – резиновые ленты, шнурки или кнопки. Места расположения креплений окончательно можно выяснить только после пробных поездок – желательно, чтобы свободный от управления машиной взрослый следил за положением “тест-пилота” в кресле и направлением сползания накидки.

В случае с вкладышем, который только частично закрывает детское кресло, его форму придется проектировать самостоятельно

Рекомендация Авто24

Не жалейте средств, чтобы удержать вашего ребенка в автокресле, так как это прежде всего безопасность малыша. Кроме того, летний чехол или накидка не только способствуют комфорту маленького пассажира, но и помогают сохранить вид родной обивки. Это на тот случай, если креслу в будущем придется возить в себе еще одного ребенка – а то и нескольких!

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