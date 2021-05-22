Утримати малюка в дитячому автокріслі – справа часом дуже непроста. І вона ще більше ускладняється влітку, коли комфорт перебування в кріслі зовсім падає через спеку і контакт шкіри дитини з гарячою оббивкою.

Чим дорожче дитяче крісло, тим якісніша його оббивка – вона і зносостійка, і гіпоалергенна, і легко миється, і неначебто “дихає”. Забезпечити такий комплекс якостей може лише синтетична тканина. Тому не дивно, що в літню спеку дитина, торкаючись крісла, все одно пітніє, і малюкові робиться геть неприємно.

Синтетичну оббивку дитячих автокрісел влітку бажано вкривати чохлом з бавовняної тканини

Крісла шанованих брендів зазвичай мають широкий вибір аксесуарів, в тому числі і так звані літні чохли – накидки або цілу оббивку з бавовняної тканини.

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Але придбати таку не завжди є можливість, та й далеко не до всіх моделей автокрісел вони продаються. Тому доволі часто мами або бабусі шиють літній чохол на автокрісло своїми руками. Причому є кілька варіантів цього аксесуару.

Чохол для дитячого автокрісла

Офіційні виробники називають це чохлом, але по суті це повноцінна оббивка. Якщо такий чохол пошитий за усіма правилами, він має щільно облягати усі форми подушки та сидіння і сидіти настільки міцно, що навіть гіперактивна дитина не потягне його. Щоб зробити такий чохол, потрібно зробити точні викройки усіх деталей. Отримати їх можна, знявши розміри і форму з деталей рідної оббивки. У багатьох моделей крісел вона знімається (наприклад, для прання), чим задача полегшується.

В ідеалі викройки слід знімати зі штатного чохла, розпустивши його на фрагменти. Але можна обійтися без цього, перевівши контури на прозору плівку

Матеріал для літнього чохла (оббивки) автокрісла має бути натуральним, з бавовни, і мабуть, не дуже світлого кольору. Кріплення слід передбачити таким, щоб тканину можна було більш-менш легко знімати для прання, адже влітку це доведеться робити це частіше, ніж в холодні сезони.

Коли чохол буде пошитий, його можна встановити замість штатного, синтетичного, а можна натягнути поверх нього. Після перших тестових поїздок може з’ясуватися, що чохол потребує додаткових кріплень – у вигляді гумових стрічок, шнурків або кнопок.

Будь-який літній чохол для дитячого автокрісла – повний або у вигляді накидки – важливо добре фіксувати

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Накидка для дитячого автокрісла

Набагато простіше зробити накидку, яка закриватиме не все крісло, а лише ті частини подушки та спинки, яких торкається дитина. Тут уже авторові доведеться проявити власну фантазію та технічну кмітливість, визначаючи форму накидки. Головне при цьому – дотриматись кількох умов.

Літній вкладиш (накидку) для дитячого крісла бажано робити бодай двошаровим. Інакше він сповзатиме і збиватиметься у джгут

Врахувати, що під вагою пасажира накидка подушки буде вгинатися і відкривати, її бокові частини – ті, що у дорослих кріслах ми називаємо боковою підтримкою. Бажано, щоб ці зони також закривалися вашим виробом.

На відміну від повного чохла, накидка не має бути тонкою, інакше вона буде збиватися в джгут. Тому її краще зробити подвійною, а ще краще – з натуральною набивкою всередині.

Обов’язково треба передбачити кріплення – гумові шнурки або кнопки. Місця розташування кріплень остаточно можна з‘ясувати лише після пробних поїздок – бажано, щоб вільний від керування машиною дорослий слідкував за положенням “тест-пілота” в кріслі та напрямком сповзання накидки.

У випадку із вкладкою, що лише частково закриває дитяче крісло, його форму доведеться проєктувати самотужки

Рекомендація Авто24

Не шкодуйте засобів, щоб утримати вашу дитину в автокріслі, адже це перш за все – безпека малюка. Крім того, літній чохол або накидка не лише сприяють комфорту маленького пасажира, а й допомагають зберегти вигляд рідної оббивки. Це на той випадок, якщо кріслу у майбутньому доведеться возити в себе ще одну дитину – а то й кількох!

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