Lexus хочет продать вам не только авто - но и дом и яхту

Lexus удивил Japan Mobility Show не только серией футуристических концептов LS, но и целостным видением того, что означает “роскошь без границ”. Компания представила новую стратегию развития бренда, выходящую далеко за рамки автомобилей - в нее теперь входят яхты, архитектура и дизайн жилых пространств.

Катамаран Lexus: автономная яхта будущего

Бренд представил концепт ультрароскошного катамарана, который создан для путешествий без экипажа. Судно имеет жесткий ветровой парусник, покрытый солнечными панелями, обеспечивающими энергию во время плавания.

Элегантный интерьер с панорамными окнами, винтовой лестницей и большим столом на восемь человек напоминает салон люксовой виллы, а не лодки. Благодаря автономным технологиям владельцы могут наслаждаться полной приватностью во время пересечения океана, не привлекая экипаж.

Lexus House: архитектура роскоши

Lexus также представил концепт элитного жилого комплекса - Lexus House. Дом выглядит так, будто его спроектировали для кинозлодея из фильмов о Джеймсе Бонде: четкие линии, натуральная древесина, стеклянные панели от пола до потолка и открытая планировка с высокими потолками.

Верхний этаж Lexus House задуман как галерея для автомобилей, где машины становятся частью интерьера. Сам бренд называет это пространство “сочетанием эмоций, дизайна и технологий в пределах одного дома”.

Lexus Hub: пространство для будущего

В завершение Lexus представил Lexus Hub - футуристическое общественное пространство с магазинами, арт-зонами, ресторанами, детским уходом и даже посадочной площадкой для летающих такси Joby. Здание имеет органический веретенообразный дизайн из возобновляемой древесины и прозрачной крышей, которая пропускает естественный свет, создавая ощущение единства с окружающей средой.

Таким образом, Lexus больше не ограничивается только автомобилями - он формирует целый мир роскошного образа жизни, где каждый элемент создан в духе философии бренда Omotenashi (“искреннее гостеприимство”).