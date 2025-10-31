Lexus хоче продати вам не лише авто — а й будинок та яхту

Lexus здивував Japan Mobility Show не лише серією футуристичних концептів LS, а й цілісним баченням того, що означає “розкіш без меж”. Компанія презентувала нову стратегію розвитку бренду, що виходить далеко за рамки автомобілів — у неї тепер входять яхти, архітектура та дизайн житлових просторів.

Катамаран Lexus: автономна яхта майбутнього

Бренд представив концепт ультрарозкішного катамарана, який створено для подорожей без екіпажу. Судно має жорсткий вітровий вітрильник, вкритий сонячними панелями, що забезпечують енергію під час плавання.

Елегантний інтер’єр з панорамними вікнами, гвинтовими сходами та великим столом на вісім осіб нагадує салон люксової вілли, а не човна. Завдяки автономним технологіям власники можуть насолоджуватися повною приватністю під час перетину океану, не залучаючи екіпаж.

Lexus House: архітектура розкоші

Lexus також представив концепт елітного житлового комплексу — Lexus House. Будинок виглядає так, ніби його спрєктували для кінолиходія з фільмів про Джеймса Бонда: чіткі лінії, натуральна деревина, скляні панелі від підлоги до стелі та відкрите планування з високими стелями.

Верхній поверх Lexus House задуманий як галерея для автомобілів, де машини стають частиною інтер’єру. Сам бренд називає цей простір “поєднанням емоцій, дизайну та технологій у межах одного дому”.

Lexus Hub: простір для майбутнього

На завершення Lexus презентував Lexus Hub — футуристичний громадський простір із магазинами, арт-зонами, ресторанами, дитячим доглядом та навіть посадковим майданчиком для літаючих таксі Joby. Будівля має органічний веретеноподібний дизайн із відновлюваної деревини та прозорим дахом, який пропускає природне світло, створюючи відчуття єдності з навколишнім середовищем.

Таким чином, Lexus більше не обмежується лише автомобілями — він формує цілий світ розкішного способу життя, де кожен елемент створений у дусі філософії бренду Omotenashi (“щира гостинність”).