Затем отснятый материал сжали до 54 минут. А для тех, кто не имеет столько времени, всю историю выложили за 50 секунд. Видео рассказывает о мастерах Такуми – высококвалифицированных специалистов, гуру своего дела.

В Западном мире считается, что для достижения высочайшего мастерства в любом деле, человек должен посвятить ему не менее 10 000 часов. Но японцы уверены, что для этого надо в шесть раз больше времени.

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Если перевести 60 000 часов в годы, выходит почти семь лет. Но даже самый ярый работник не может работать круглосуточно. Поэтому 60 000 часов, превращаются в 30 лет, если работать в течение 250 дней в году.

Фото: кадры из фильма "Такуми – 60000 часов борьбы за мастерство человека" / Lexus

Документальный фильм от Lexus показывает, как японцы достигают уровня Такуми. Кинокартина будет участвовать в фестивалях документального кино, а ее мировая премьера состоялась 19 марта на канале Prime Video в сервисе частных публикаций Prime Video Direct.

Лента "Такуми – 60 000 часов борьбы за мастерство человека" рассказывает о четырех японских мастерах высочайшего уровня, посвятивших жизнь своему ремеслу. Это шеф-повар, имеющий две звезды "Michelin", мастер традиционной резьбы по бумаге, мастер-эксперт по изготовлению автомобилей и плотник одной из старейших строительных компаний в мире.

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"Суть Такуми заключается в приобретении возвышенного понимания нюансов того или иного искусства", – говорит мастер-резчик по бумаге Нахоко Кодзима, сыгравшая одну из главных ролей в этом фильме.



"Концепция Такуми в материальном, и в философском смысле стала сердцем бренда Lexus с момента его появления 30 лет назад, – добавляет руководитель подразделения развития глобального бренда Lexus International Спирос Фотинос. – Наши мастера Такуми тратят больше 60 000 часов (более 30 лет) на развитие и совершенствование своего мастерства. В честь юбилея нашего бренда, мы решили показать на пленке суть Такуми и их путь к мастерству длиной в 60 000 часов”.

На сайте takumi-craft.com зрители могут увидеть 54-минутную версию ленты или же увидеть все 60 000 часов отснятого материала, чтобы стать зрителем-Такуми.

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