Потім відзнятий матеріал стиснули до 54 хвилин. А для тих, хто не має стільки часу, усю історію виклали за 50 секунд. Відео розповідає про майстрів Такумі – висококваліфікованих професіоналів, гуру своєї справи.

У Західному світі вважається, що для досягнення найвищої майстерності у будь-якій справі, людина має присвятити їй щонайменше 10 000 годин. Та японці певні, що для цього треба у шість разів більше часу.

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Якщо перевести 60 000 годин у роки, виходить майже сім років. Та навіть найзатятіший працівник не може працювати цілодобово. Тому 60 тисяч годин, перетворюються на 30 років, якщо працювати протягом 250 днів на рік.

Фото: кадри з фільму “Такумі – 60 000 годин боротьби за майстерність людини” / Lexus

Документальний фільм від Lexus показує, як японці досягають рівня Такумі. Кінокартина братиме участь у фестивалях документального кіно, а її світова прем’єра відбулась 19 березня на каналі Prime Video в сервісі приватних публікацій Prime Video Direct.

Стрічка “Такумі – 60 000 годин боротьби за майстерність людини” розповідає про чотирьох японських майстрів найвищого рівня, які присвятили життя своєму ремеслу. Це шеф-кухар, що має дві зірки “Michelin”, майстер традиційного різьблення по паперу, майстер-експерт з виготовлення автомобілів і тесля однієї з найстаріших будівельних компаній в світі.

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“Суть Такумі полягає в набутті піднесеного розуміння нюансів того чи іншого мистецтва”, – каже майстер-різьбяр по паперу Нахоко Кодзіма, котра зіграла одну з головних ролей в цьому фільмі.



“Концепція Такумі в матеріальному, і в філософському сенсі стала серцем бренду Lexus з моменту його появи 30 років тому, додає керівник підрозділу розвитку глобального бренду Lexus International Спірос Фотінос. – Наші майстри Такумі витрачають більше 60 000 годин (більше 30 років) на розвиток і вдосконалення своєї майстерності. На честь ювілею нашого бренду, ми вирішили показати на плівці суть Такумі і їхній шлях до майстерності довжиною в 60 000 годин”



На сайті takumi-craft.com глядачі можуть побачити 54-хвилинну версію стрічки, або ж побачити усі 60 000 годин відзнятого матеріалу, аби стати глядачем-такумі.

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