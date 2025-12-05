Lexus возродил LFA как электрический спорткар: фото

Это не просто шоукар: Lexus разрабатывает его в одной команде с TOYOTA GAZOO Racing, параллельно с GR GT и GR GT3. Концепт создают в рамках принципа Shikinen Sengu - когда ветераны инженерной школы передают навыки младшим специалистам. Именно так когда-то создавали LFA и 2000GT - модели, которые заложили основу спортивной ДНК бренда.

Акцент остается неизменным: идеальная управляемость, низкий центр тяжести, максимальная жесткость и аэродинамика, что формирует кузов, а не наоборот. Lexus прямо говорит, что LFA Concept наследует методы, наработанные во время разработки GR GT и гоночного GR GT3. В отличие от своего бензинового предшественника, новый LFA - полностью электрический.

И это не просто “электроверсия спорткара”, а отдельное видение того, каким может быть настоящий спортивный BEV. Модель получила полностью алюминиевую раму - впервые для Lexus - и компоновку, позволяющую достичь идеального положения водителя, когда кабина буквально "надевается" на пилота. Тяжелые элементы размещены низко, что уменьшает инерцию и делает реакции автомобиля резкими и чистыми.

Экстерьер LFA Concept сохраняет дух первого LFA - удлиненный нос, низкий профиль, плавная линия крыши, широкие плечи. Но теперь эта форма создана под BEV-компоновку: она ниже, чище и значительно “скользит” в воздухе.

Lexus стремится создать автомобиль, дизайн которого останется актуальным через поколение - не агрессивный, а изящный, почти архитектурный. Салон сделан минималистично, почти по спартански и имеет интуитивное расположение всех органов управления, руль, который не требует изменения хвата, и идеальную посадку, как в GR GT и GR GT3.

Технические параметры:

Длина: 4690 мм

Ширина: 2040 мм

Высота: 1195 мм

Колесная база: 2725 мм

Никаких данных о силовой установке Lexus пока не раскрывает. LFA Concept - это не “электрический LFA”, а скорее символ продолжения инженерной школы Lexus. Компания хочет сохранить ту же философию вождения, которая сделала LFA легендой, но перенести ее в мир электрификации.