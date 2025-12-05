Lexus відродив LFA як електричний спорткар: фото

Це не просто шоукар: Lexus розробляє його в одній команді з TOYOTA GAZOO Racing, паралельно з GR GT та GR GT3. Концепт створюють у рамках принципу Shikinen Sengu — коли ветерани інженерної школи передають навички молодшим фахівцям. Саме так колись створювали LFA та 2000GT — моделі, які заклали основу спортивної ДНК бренду.

Акцент залишається незмінним: ідеальна керованість, низький центр ваги, максимальна жорсткість і аеродинаміка, що формує кузов, а не навпаки. Lexus прямо говорить, що LFA Concept успадковує методи, напрацьовані під час розробки GR GT та гоночного GR GT3. На відміну від свого бензинового попередника, новий LFA — повністю електричний.

І це не просто “електроверсія спорткара”, а окреме бачення того, яким може бути справжній спортивний BEV. Модель отримала повністю алюмінієву раму — вперше для Lexus — та компоновку, що дозволяє досягти ідеального положення водія, коли кабіна буквально «надягається» на пілота. Важкі елементи розміщено низько, що зменшує інерцію й робить реакції автомобіля різкими й чистими.

Екстер’єр LFA Concept зберігає дух першого LFA — подовжений ніс, низький профіль, плавна лінія даху, широкі плечі. Але тепер ця форма створена під BEV-компонування: вона нижча, чистіша і значно “ковзає” в повітрі.

Lexus прагне створити автомобіль, дизайн якого залишиться актуальним через покоління — не агресивний, а витончений, майже архітектурний. Салон зроблений мінімалістично, майже по спартанськи й має інтуїтивне розташування всіх органів керування, кермо, яке не потребує зміни хвату, та ідеальну посадку, як у GR GT та GR GT3.

Технічні параметри:

Довжина: 4690 мм

Ширина: 2040 мм

Висота: 1195 мм

Колісна база: 2725 мм

Жодних даних про силову установку Lexus поки що не розкриває. LFA Concept — це не “електричний LFA”, а радше символ продовження інженерної школи Lexus. Компанія хоче зберегти ту саму філософію водіння, яка зробила LFA легендою, але перенести її у світ електрифікації.