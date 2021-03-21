Знаете ли вы, что в Украине есть город, в котором одним из последних на Земле эксплуатируют на маршрутах городские автобусы ЛиАЗ-677? Об этом хорошо известно многочисленным поклонникам классической техники со всего мира.

Ценители ретротранспорта иногда целыми командами приезжают в Александрю (Кировоградская обл.), чтобы покататься на живых раритетах. Журналисты Авто24 отправилась в Александрию и, приобретя за 6 грн. билеты (фотографу выпал счастливый!), покаталась на одном из ЛиАЗов, которые были в тот день на городских маршрутах. Впечатления незабываемые.

Архаичных черт в ЛиАЗ-677 немало, но в целом он пригоден к эксплуатации в современных условиях. Чем и пользуются некоторые перевозчики

Феномен Александрии

Причина присутствия ЛиАЗ-677 в "промышленных масштабах" в Александрии кроется в политике местных властей, которые когда-то давно сделали все, чтобы убрать с улиц города мелкие маршрутки. Перевозчики здесь имеют право использовать только автобусы большой вместимости, это удобно и пассажирам, и другим участникам дорожного движения. А поскольку не все перевозчики могут позволить себе современные автобусы-иномарки, они сделали ставку на ЛиАЗ-677: дешевые, простые в обслуживании и с доступными запчастями. Единственную существенную проблему ЛиАЗа – большой расход горючего – решили за счет перевода машин на метан.

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Нас было двое. Один в своем детстве каждую неделю ездил на таком же – а может, и на этом самом! – ЛиАЗ-677 в "Детский мир". Второй видел такой автобус только на фестивале OldCarLand и в фильмах о временах застоя. Поэтому и впечатление мы приведем здесь разные, с двух точек зрения – хотя для обоих коллег они были не только яркими и незабываемыми, но и противоречивыми.

История ЛиАЗа

Но сначала немного о самом автобусе. 110-местный ЛиАЗ-677 выпускался в городке с озорным названием Ликино-Дулёво в Подмосковье. Это была одна из самых массовых моделей в мире – в 1967-2002 гг. выпущено около 200 тыс. экземпляров. Почти уникальный для мирового автопрома случай: из-за большого тиража автобус собирали не на стапелях, как обычно, а на конвейере.

Из-за физического износа в мегаполисах ЛиАЗам сегодня трудно, но в таких городах как Александрия они воспринимаются органично. В том числе и пассажирами

С технической точки зрения "677-й" имел много интересных, если не новаторских решений. Комфортная пневматическая (впоследствии пневморессорная) подвеска, автоматическая (!) гидромеханическая коробка передач, низкий пол в задний части кузова (для чисто городской версии без буквы Б), гидроусилитель руля.

Безусловное преимущество ЛиАЗ перед вездесущими маршрутками – пространство в салоне. Поэтому "677-ые" и остаются в строю

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Младший в группе: Необычно было подниматься по ступенькам на переднюю накопительную площадку. И на сиденьях приходится возвышаться над дорогой, как в экскурсионном автобусе. В салоне буквально уютно из-за закругленных скатов крыши и небольшой площади остекления, и отопление очень эффективное. Внутри маловато поручней, но выручают ручки на спинках сидений – крепких, как турники на спортплощадке. Очень удивил акустический комфорт, ведь двигатель расположен в салоне – но его слышно не громче, чем в современных городских машинах подобного класса. Даже когда водитель на стоянке открыл капот, чтобы показать нам двигатель, работающий на холостом ходу, мотор не создал большого дискомфорта.

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Старший в группе: Приятно вспомнить детские впечатления и сравнить их с опытом поездок в современных автобусах. Сказать честно, принципиальной разницы не увидел (электробусы не в счет!), разве что нынешние машины более просторные, по крайней мере, воспринимаются таковыми. На данном экземпляре не сохранился один из ключевых элементов ЛиАЗа – стекло, отделяющее кабину водителя от пассажирского салона. Все мальчишки любили сидеть возле него на правом продольном диване, чтобы смотреть на дорогу и на работу водителя. И это стекло создавало удивительное ощущение аквариума, отстраненности, ведь ты видел дорогу через два огромных окна.

Салон ЛиАЗ-677 считался 110-местным, но мест для сиденья в городской версии - только 25

Должен сказать, что данный автобус поразил техническим состоянием – даже на неровностях не гремит задним мостом, как это бывало на ЛиАЗах моего детства. Нет у этого экземпляра и характерного отличия всех этих машин – перезвона стеклянных бутылок, который издает опора промежуточного кардана возле коробки-автомата. Дело в том, что трансмиссия у этого автобуса неоригинальная, вместо коробки-автомата стоит “механика”, и этого кардана просто нет.

Пол ЛиАЗа ее мог быть низким, ведь под ним располагалось немало агрегатов

Конкретный экземпляр

Автобус, который 13 марта катал нас по 9-му маршруту, был последним из александрийских ЛиАЗов, что ездил с родным автоматом. В прошлом году на него установили обычную 5-ступенчатую механику от ЗИЛ-130. По словам водителя, родная АКП совсем не отвечала современным условиям: сильно повышала расход топлива и была дорогой в обслуживании, в частности, из-за дороговизны масла.

Большинство ЛиАЗ-677, сохранившихся до нашего времени, уже лишились своей автоматической трансмиссии. Кулису “механики” от ЗИЛ-130 крепят прямо к двигателю

7,0-литровый 8-цилиндровый бензиновый двигатель ЗИЛ-375, позаимствованный у шестиколесных вездехода "Урал-375Д", на своем месте, но работает в основном не на бензине, а на газе метане. Баллоны ГБО удачно скрыты под полом.

В свое время эта модель автобуса работала буквально в каждом городе СССР – если не на маршруте, то хотя бы в качестве служебного транспорта на каком-то промышленном предприятии. Сегодня в рабочем состоянии их остались единичные экземпляры, вероятно, суммарно несколько десятков штук. Александрия – один из трех городов в мире, где эта машина используются на регулярных маршрутах, в некоторые дни на улицы выходит четыре “677-х” и один остается на дежурстве в качестве замены.

Наш ЛиАЗ родом из страны, которой уже давно нет – но несмотря на это, современное GPS-приложение для пассажиров отражает наше движение по маршруту



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Младший в группе: Понравился комфорт на неровной дороге – подвеска глотает и большие, и малые ямы. Маршрут, на котором мы катались, вообще проходит по окраинам города, по таким себе улочкам, и я просто не могу представить, как бы здесь показала себя любая современная низкопольная модель. Кстати, оказывается, у ЛиАЗ-677 сзади пол ниже, чем спереди, так что заходить и выходить сзади удобнее.

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В качестве расплаты за комфорт и выносливость ходовой кузов очень наклоняется на поворотах, причем с улицы это выглядит более угрожающе, чем изнутри. А еще мой старший коллега показал мне интересный аттракцион, научил раскачиваться в такт раскачки кормы на задней площадке – поручень под задним окном как будто специально там сделан, чтобы за него при этом держаться.

В украинской глубинке на дорогах можно встретить на только ретроавтобусы, но и ретротракторы

Старший в группе: Мы катались не в час пик и по маршруту, который мало востребован зимой, поэтому в салоне было немного пассажиров. Сидений много, они удобны и есть даже выбор, сидеть вперед лицом или боком в сторону движения. Но на моей памяти в те времена, когда ЛиАЗы были молодыми, они часто были забиты людьми под завязку. И тогда на остановках при посадке и высадке часто выходили задержки из-за высокого пола. Вероятно, это один из реальных недостатков ЛиАЗа перед современными аналогами.

Одна из характерных черт ЛиАЗ – сильные крены кузова на поворотах. Это обратная сторона мягкой комфортной подвески

Показательно, что по улицам этого города ходят более двух десятков более или менее современных MAN`ов и Neoplan`ов – и они вполне мирно уживаются с раритетами советского периода. Наконец, в Александрии нам рассказали, что за последние два-три года несколько ЛиАЗов из города уехали в Киев и Запорожье, чтобы стать там музейными экспонатами. Что ж, для этих автобусов это достойный венец многолетней карьеры – а остальные машины пока верой и правдой служат горожанам.

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