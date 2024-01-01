Литовская компания передала украинским экстренным службам 55 автомобилей

Стоимость подаренной техники составляет почти 46 тысяч евро. Такая небольшая сумма обусловлена тем, что автомобили имеют низкую остаточную стоимость.

Как говорится в официальном сообщении на сайте дарителя, транспортные средства использовались службой эксплуатации газопроводов. Возраст легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов с повышенной проходимостью колеблется в диапазоне 5-11 лет.

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Перед отправкой все машины прошли техосмотр и обслуживание. Легковые автомобили серебристого цвета не стали перекрашивать. Микроавтобусы также остались в своей оранжевой колористике, поскольку имеют не только хороший товарный вид, внешне даже нигде не поцарапанные – здесь присуща газовым службам оригинальная ливрея заводского исполнения.

​Скриншот: Авто24

В основном, как видно из фото и видео, в Украину отправлено уже хорошо знакомые в украинских автопарках и читателям Авто24 Suzuki Vitara, Volkswagen TSI, Nissan Navara, VolkswagenTransporter и другие модели известных автобрендов.

Техническое состояние машин также добротное – все проверено, где нужно отремонтировано, заменено, отрегулировано. Пройдут такие машины еще не одну сотню тысяч километров.

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"В тяжелых условиях войны такая техника необходима для спасения жизней, обеспечения обслуживания и логистики энергетических объектов. Я благодарен своим коллегам, которые, кроме своих повседневных задач, организовали этот подарочный караван", – отметил председатель Amber Grid Немунас Бикнюс.

​Вчера, 22 апреля, 17 автопоездов с техникой караваном отправились из Литвы в Украину. Фото: Amber Grid

Автомобили адресованы службам обслуживания населения и восстановления объектов энергетики, пострадавших из-за последствий войны в Украине. Для транспортировки такого количества техники было заказано 17 автопоездов.

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Вспомогательные транспортные услуги для перевозки техники в Украину были предоставлены и профинансированы польским Государственным агентством управления стратегическими резервами и Европейской Комиссией.

Подсчитано, что с начала масштабной войны в 2022 году Amber Grid предоставила Украине гуманитарной помощи на сумму 172 000 евро.