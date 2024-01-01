Литовська компанія передала українським екстреним службам 55 автомобілів

Вартість подарованої техніки становить майже 46 тисяч євро. Така невеличка сума обумовлена тим, що автомобілі мають низьку залишкову вартість.

Як йдеться в офіційному повідомленні на сайті дарувальника, транспортні засоби використовувалися службою експлуатації газопроводів. Вік легкових автомобілів, позашляховиків та мікроавтобусів з підвищеною прохідністю коливається в діапазоні 5-11 років.

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Перед відправленням усі машини пройшли техогляд та сервісне обслуговування. Легкові автомобілі сріблястого кольору не стали перефарбовувати. Мікроавтобуси також лишилися у своїй помаранчевій кольористиці, оскільки мають не тільки гарний товарний вигляд, зовні навіть ніде не пошкрябані – тут притаманна газовим службам оригінальна ліврея заводського виконання.

​Скриншот: Авто24

В основному, як видно з фото та відео, до України відправлено вже добре знайомі в українських автопарках та читачам Авто24 Suzuki Vitara, Volkswagen TSI, Nissan Navara, VolkswagenTransporter та інші моделі відомих автобрендів.

Технічний стан машин також добротний – все перевірено, де потрібно відремонтовано, замінено, відрегульовано. Пройдуть такі машини ще не одну сотню тисяч кілометрів.

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"У важких умовах війни така техніка необхідна для порятунку життів, забезпечення обслуговування та логістики енергетичних об’єктів. Я вдячний своїм колегам, які, окрім своїх повсякденних завдань, організували цей подарунковий караван", – зазначив голова Amber Grid Немунас Бікнюс.

​Учора, 22 квітня, 17 автопоїздів з технікою караваном відправилися з Литви до України. Фото: Amber Grid

Автомобілі адресовані службам обслуговування населення та відбудови об’єктів енергетики, постраждалих через наслідки війни в Україні. Для транспортування такої кількості техніки було замовлено 17 автопоїздів.

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Допоміжні транспортні послуги для перевезення техніки в Україну були надані та профінансовані польським Державним агентством управління стратегічними резервами та Європейською Комісією.

Підраховано, що з початку масштабної війни у 2022 році Amber Grid надала Україні гуманітарної допомоги на суму 172 000 євро.