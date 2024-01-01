З Литви в Україну приганяють не лише вживані авто, але й БТР М113

З-поміж бойової техніки серпневий транш для підтримки української обороноздатності включає 14 бронетранспортерів М113. За словами міністра оборони Литви Лаурінаса Кашчунаса, ця допомога є не лише демонстрацією солідарності з Україною, але й інвестицією у власну безпеку Литви.

Американський гусеничний бронетранспортер M113 в автопарку Сил оборони України вже добре знаний. З добрих 40 різних версій у нас вже є з добрий десяток різних модифікацій.

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Якщо на перших порах наші армійці насторожено сприймали згадуваний у паспорті й настанові алюмінієвий кузов, то після реальної участі машини в бойових умовах усі побоювання відпали – броня з алюмінієвого сплаву надійно захищає бійців від бронебійних куль і шматків фугасних снарядів, оскільки корпус з такого матеріалу виявився стійкішим від звичайного сталевого.

Це доволі компактна машина (4,86 х 2,69 х 2,5 м) вміщає в десантному відсіку 11 осіб плюс попереду три члени екіпажу (механік водій, командир, кулеметник). З озброєння 12,5-тонна машина має зверху в стандартній комплектації – 12,7-міліметровий кулемет.

В рух гусеничний транспортер приводить 215-сильний двигун. На одній заправці M113 може пройти 320 км. Середня швидкість дорогою з твердим покриттям 64 км/год, але бездоріжжям вона впаде удвічі й навіть більше, якщо це будуть складні умови пересування.

У серпневий пакет допомоги також увійшли системи протиповітряної оборони малої дальності та засоби боротьби з безпілотниками, яких Україна вкрай потребує.

Також в пакеті допомоги є позашляховики з запасними частинами, вантажні причепи, 20-тонні телескопічні навантажувачі, фронтальні навантажувачі, гвинтівки, боєприпаси та різні запчастини. Ці ресурси призначені для забезпечення щоденних оперативних потреб українських сил на полі бою.

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Литва цього року вже передала Україні боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини М577, бронемашини М113, системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав", системи дистанційного підриву RISE-1, електричні генератори, а також легкий штурмовик L-39ZA Альбатрос та інше забезпечення.

З початку війни до сьогодні Литва надала Україні військову підтримку на понад 641 мільйон євро. Загальна підтримка Литви Україні перевищила мільярд євро.