В Дубае состоялись гонки пилотов в костюмах с малогабаритными газотурбинными силовыми агрегатами на спине и руках: грохот двигателей под окнами небоскребов на побережье Персидского залива дал старт новому виду спорта.

Взяв старт на условной взлетной полосе, под который использовали прибрежный пирс, воздушные спортсмены помчались вдоль маршрута с небоскребами Дубай-Марины (Объединенные Арабские Эмираты). Летели над водой на небольшой высоте, выполняя маневры вокруг специально установленных надувных бонов с цилиндрическими фишками.

Правда, скорость была не авиационная, присущая реактивным самолетам, а обычная автомобильная с частичным ускорением на прямых участках. Однако в зоне установленных на канале преград они приглушали ход.

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В сообщениях на разных источниках не сообщается о максимальных скоростях, но в этом случае пилоты иногда разгонялись до 80 миль/ч, что соответствует 128 км/ч.

И хотя для безопасности пилоты летели на небольшой высоте над водой и с ограниченной скоростью, столкновения пилотов в воздухе, как и у водителей на дороге, все-таки произошли. Инспекторов полиции для выяснения обстоятельств "воздушной" аварии, конечно, никто не вызвал, поскольку спортсмены остались невредимыми, даже не приводнились, а после столкновения продолжили гонки.

Правда, в ходе соревнований эмиратский пилот Ахмед аль-Шехи все-таки свалился в воду, но подал знак караулящей на скоростных катерах команде спасателей оставаться на месте, потому что сразу же добавил двигателям тяги, взлетел в воздух и погнал догонять других участников гонки.

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Однако занять первую ступеньку пьедестала ему уже не удалось, хотя последним в списке тех, кто пересек условную финишную линию, он не был. Победителем стал Исса Калфон (на фото внизу), который первый достиг финиша. Ему вручили церемониальную золотую реактивную турбину.

Во время гонки пилоты были одеты в реактивные костюмы мощностью 1500 лошадиных сил. Такой силовой потенциал превышал моторные возможности роскошных спортивных автомобилей. Реактивная тяга из сопел двигателей позволяла держаться в воздухе без винтов или опоры в виде крыла.

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Однако к самолетам реактивные костюмы спортсменов имели прямое отношение, поскольку в небольшие баки, размещенные за спиной участников гонки, заливали тот же тип топлива, который используют Airbus A380 и самолеты Boeing 777 дубайского авиаперевозчика Emirates.



Так называемые реактивные костюмы имеют пять газотурбинных двигателей, установленных на руках и спине, способных генерировать мощную струю, позволяющую подниматься. Обычно пилоты в таких костюмах могут оставаться в воздухе всего 3 минуты. Однако при оптимальных условиях можно летать более 7 минут, как это было сделано на гонках в Дубае.

Соревнования по новому виду гонок организовала британская аэронавигационная компания Gravity Industries, которая специализируется на мощных реактивных костюмах.

Фото: Associated Press и Reuters