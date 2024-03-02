У Дубаї відбулися перегони пілотів у костюмах з малогабаритними газотурбінними силовими агрегатами на спині та руках: гуркіт двигунів під вікнами хмарочосів на узбережжі Перської затоки дав старт новому виду спорту.

Взявши старт на умовній злітній смузі, під який використали прибережний пірс, повітряні спортсмени помчали вздовж маршруту з хмарочосами Дубай-Марини (Об’єднані Арабські Емірати). Летіли над водою на невеликій висоті, виконуючи маневри довкола спеціально встановлених надувних бонів з циліндричними фішками.

Щоправда, швидкість була не авіаційна, притаманна реактивним літакам, а звичайна автомобільна з частковим прискорення на прямих ділянках. Однак в зоні встановлених на каналі перепон вони притишували хід.

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В повідомленнях на різних джерелах не повідомляється про максимальні швидкості, але в цьому випадку пілоти інколи розганялися до 80 миль/год, що відповідає 128 км/год.

І хоча задля безпеки пілоти летіли на невеличкій висоті над водою та з обмеженою швидкістю, зіткнення пілотів у повітрі, як і у водіїв на дорозі, все-таки сталися. Інспекторів поліції для з’ясування обставин "повітряної" аварії, звісно, ніхто не викликав, оскільки спортсмени залишилися неушкодженими, навіть не приводнилися, а після зіткнення продовжили перегони.

Щоправда, в ході змагань еміратський пілот Ахмед аль-Шехі все-таки звалився у воду, але подав знак чатуючій на швидкісних катерах команді рятувальників лишатися на місці, бо відразу ж додав двигунам тяги, злетів у повітря і погнав наздоганяти інших учасників перегонів.

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Однак посісти першу сходинку п'єдесталу йому вже не вдалося, хоча останнім у списку тих, хто перетнув умовну фінішну лінію, він не був. Переможцем став Ісса Калфон (на фото внизу), який перший досяг фінішу. Йому вручили церемоніальну золоту реактивну турбіну.

Під час перегонів пілоти були одягнені в реактивні костюми потужністю 1500 кінських сил. Такий силовий потенціал перевищував моторні можливості розкішних спортивних автомобілів. Реактивна тяга із сопел двигунів дозволяла триматися у повітрі без гвинтів чи опори у вигляді крила.

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Однак до літаків реактивні костюми спортсменів мали пряме відношення, оскільки в невеличкі баки, що розміщені за спиною учасників перегонів, заливали той самий тип палива, який використовують Airbus A380 і літаки Boeing 777 дубайського авіаперевізника Emirates.



Так звані реактивні костюми мають п’ять газотурбінних двигунів, встановлених на руках і спині, здатних генерувати потужний струмінь, що дозволяє підійматися вгору. Зазвичай пілоти в таких костюми можуть залишатися у повітрі лише 3 хвилини. Однак за оптимальних умов можна літати понад 7 хвилин, як це було зроблено на перегонах в Дубаї.

Змагання з нового виду перегонів організувала британська аеронавігаційна компанія Gravity Industries, яка спеціалізується на потужних реактивних костюмах.

Фото: Associated Press та Reuters