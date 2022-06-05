Идея поставить автомобиль на рельсы возникла лет сто назад, однако она активно используется до сих пор.

Для чего это нужно

Автомобиль на железнодорожном ходу – многоцелевая вещь:

Заменяет легкий паровоз и маневровый тепловоз для буксировки вагонов;

Служит рентабельным транспортом для малых групп пассажиров;

Позволяет иметь одно транспортное средство для рельсовых и шоссейных дорог;

У военных позволяет быстро перебросить грузы и личный состав там, где нет качественной автодороги.

Конструктивно есть два варианта превратить автомобиль в рельсовый транспорт: поставить на него железнодорожные колеса или оставить стоять на рельсах на родных колесах, но укомплектовать дополнительными маленькими катками с ребордами. Первый вариант требует меньше затрат, но требует больше времени при переходе с варианта "авто" на вариант "железная дорога" и наоборот.

КрАЗ-257ЭБ и кран на его шасси имел железнодорожные катки, опускавшиеся механическим приводом. На дороге они не мешали. (на фото аналог марки ЯАЗ)

Переоборудование по второму варианту – с дополнительными катками – гарантирует удобство при изменении типа хода, а еще… повышает тяговые характеристики автомобиля, работающего в статусе локомотива – то есть таскающего вагоны. Дело в том, что коэффициент сцепления резиновой шины с рельсом в ​​четыре раза выше коэффициента сцепления с рельсой стального колеса. Там, где стандартные железнодорожные стальные колеса забуксуют на рельсах, пневматические шины локомобиля сдвинут с места тяжелые вагоны.

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Не удивительно, что обычный бортовой КрАЗ-257 (заглавное фото), оборудованный комплектом катков, может без проблем тянуть поезд весом 800 – 1000 тонн. При том скорости по ж.д.-пути такие машины могли развивать вполне автомобильные. Но если бы все было так просто, мир давно отказался бы от маневровых тепловозов.

Нет, это не харьковский трактор ХТЗ-Т150К-09, хотя когда-то был им. Это локомобиль ММТ-2, специально предназначенный для тяговых работ на автодорогах и ж.д. путях.

Недостатки и проблемы локомобилей

К сожалению, сдвинуться с места и разогнать поезд из нескольких нагруженных шестьюдесятью тоннами вагонов – совсем не то, что их остановить. Автомобильной тормозной системы для этого мало: вспомните, согласно ПДД даже тяжелый автоприцеп должен иметь собственную тормозную систему. У вагонов она есть, но соединить ее с автомобильными тормозами невозможно. Поэтому когда грузовик всерьез приписывают к железной дороге, на него ставят мощный компрессор и тормозной кран – такой, какой имеет под правой рукой машинист тепловоза или электровоза. А это заметно ограничивает возможности авто во время эксплуатации на обычной дороге.

Еще один значительный недостаток локомобилей – нагрев рельсов летом. Нередко их температура на солнце достигает 50-70о С. В целом это не критичная для шины температура, но дело осложняется тем, что условия отвода тепла на рельсах хуже, чем на автодороге. То есть стандартному грузовому автомобилю, выполняющему на рельсах тяжелую работу, нельзя долго работать в летнюю жару.

Железнодорожные колеса от автомобильных отличает не только материал, но и наличие реборд – ребер, удерживающих транспортное средство от схода с рельсов.

Но это не касается машин, которые создаются с учетом тяжелых условий "железнодорожного" труда в длительном режиме. Кроме крепких шин, они имеют, например, особую гидравлическую трансмиссию и сцепные устройства железнодорожного стандарта. Но это уже тема отдельного разговора.

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