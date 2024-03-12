В нынешнюю пятницу, 15 марта, в Лондоне стартует небывалая по своей масштабности акция по добровольной передаче Киеву транспортных средств, не соответствующих столичным нормам зоны ультранизких выбросов (Ulez).

Обожженной войной Украине на нынешнем этапе не до экологических транспортных норм. На фронте и без того пылает, и добротные лондонские автомобили, которые столица Великобритании из-за неподходящего экологического формата вытесняет со своих улиц и площадей в "зеленой" зоне, еще некоторое время послужат в борьбе против российских оккупантов. Теперь такие машины, в первую очередь внедорожники и микроавтобусы, британцы могут в рамках проекта Ulez вместо утилизации дарить Украине через волонтерские центры.

Пожертвованные автомобили, мотоциклы, а также микроавтобусы, грузовые фургоны LCV безвозмездно и навсегда передаются украинским властям для гуманитарных и медицинских нужд. Это будет посильный вклад в борьбу против российских захватчиков, поскольку инфраструктура Украины значительно повреждена из-за военных действий, а доступ к медицинской помощи во многих регионах серьезно ухудшился.

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"Кандидаты смогут пожертвовать транспортные средства в обмен на выплату гранта в сумме до 2000 фунтов стерлингов, которая доступна водителям, которые сдают на металлолом или заменяют свои транспортные средства. В фонде для утилизации еще много денег, и я призываю всех, кто подает заявку, пожертвовать свой автомобиль на дарение Украине. Это поможет Киеву удовлетворять медицинские и гуманитарные потребности, а также убирать загрязняющие транспортные средства с дорог Лондона" – объявил мэр Лондона Садик Хан.

Лондонская зона Ulez постоянно расширяется и дошла до пригорода. Фото: autotrader.co.uk

По словам мэра Лондона, столичный департамент Transport for London сотрудничал с зарегистрированной в Великобритании благотворительной организацией British-Ukrainian Aid. Эта благотворительная структура в работе тесно контактирует с украинским посольством. Теперь работа еще больше оживится и распространится.

Ряд автомобилей, которые не соответствуют требованиям Ulez, можно передать через BUA на украинские нужды. Этим правом могут воспользоваться как физические, так и юридические лица: программа утилизации Ulez, которую финансирует мэр Лондона Садик Хан, позволяет получить грант (субсидию) на утилизацию и при этом пожертвовать свой автомобиль для поддержки гуманитарных и медицинских нужд в Украине.

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С 15 марта благотворительная организация British-Ukrainian Aid будет способствовать передаче транспортных средств в Украину и предоставлять лондонцам соответствующую документацию для получения помощи на утилизацию. Это все будет законно оформлено.

В прошлом месяце мэр обратился в транспортный департамент Лондона (TfL) с просьбой исследовать, как эту схему можно использовать для поощрения пожертвований транспортных средств. TfL подтвердила, что зарегистрированная в Великобритании благотворительная организация British-Ukrainian Aid (BUA) является соответствующим и лучшим посредником для внедрения новой схемы.

В Украину будут отбирать не только легковые автомобили из частного сектора, но также из бюджетных учреждений, коммерческих структур, в т.ч. различных размерных групп. Фото: thepalladiumgroup.com

Таким образом, уже с нынешней пятницы транспортные средства, подпадающие под схему утилизации Ulez, могут отправляться в Украину. Администрация TfL уже отработала с BUA алгоритм работы по содействию передачи транспортных средств в Украину. Организация будет предоставлять клиентам соответствующую документацию для получения гранта на утилизацию и отчитываться о количестве переданных транспортных средств. Автомобили будут подбираться для дарения в соответствии их пригодности, оцененной экспертами BUA.

Уже известно, что Служба скорой помощи британской столицы планирует присоединиться к проекту и готовит к списанию с баланса станций неотложной помощи с последующей передачей Украине 50 карет скорой помощи. Эти автомобили уже отработали надлежащий ресурс, но имеют хорошее техническое состояние как по ходовым характеристикам транспортного средства, так и по оборудованию и оснащению медицинских салонов. Кстати, в Украине такие "скорые" работают по два-три ресурса, если не больше.

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Тем временем жители Лондона и организации пытаются избавиться от своих транспортных средств, не вписывающихся в нормативы "зеленой" зоны столицы, поскольку это ощутимо бьет по карману. За поездку в зоне несоответствующего нормам ТС плата в размере 12,50 фунтов стерлингов (615 грн) взимается каждый день в течение года, кроме Рождества (25 декабря).

Здесь действуют те же критерии взимания платы, что и по всей Европе. В первую очередь это мотоциклы, которые не соответствуют стандартам Евро 3 (большинство до 2007 года выпуска). Далее в перечне чадного для "зеленой" зоны транспорта значатся бензиновые автомобили и микроавтобусы, которые не соответствуют стандартам Евро 4 (большинство до 2006 г.).

Вот такие таблички уже становятся визитной карточкой Лондона, где всерьез взялись за чистоту воздуха в столице. Фото: cardealermagazine.co.uk

Попали в список Ulez также дизельные автомобили и микроавтобусы, которые не соответствуют стандартам Евро 6 (большинство автомобилей до 2015 года). Сейчас автобусы, туристические и тяжелые грузовые транспортные средства должны соответствовать или превышать стандарт Euro VI. Когда эта норма не выдержана, то по программе мэра Лондона с такого транспортного средства за каждый день работы в зоне взимается 100 фунтов стерлингов, то есть 4 919 грн.

Лондонских дилеров подержанных автомобилей тоже призвали отправлять в Украину запчасти, не соответствующие Ulez, а также передавать Киеву пикапы и внедорожники, которые не вписываются в требования Ulez.

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"Мы очень рады, что с пятницы, 15 марта, заявители на программу утилизации ULEZ смогут получить грант на утилизацию, имея возможность пожертвовать свое транспортное средство Украине. Мы знаем, что жители Лондона хотят помочь тем, кто пострадал от войны, и, сотрудничая с зарегистрированной в Великобритании благотворительной организацией "Британско-Украинская Помощь" (BUA), чтобы таким образом расширить схему жизненно важного доступа к гуманитарной и медицинской помощи", – заявила директор по транспортной стратегии и политике Кристина Калдерато.