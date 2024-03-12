В нинішню п’ятницю, 15 березня, у Лондоні стартує небувала за своєю масштабністю акція з добровільної передачі Києву транспортних засобів, що не відповідають столичним нормам зони ультранизьких викидів (Ulez).

Обпаленій війною Україні на нинішньому етапі не до екологічних транспортних норм. На фронті й без того палає, і добротні лондонські автомобілі, які столиця Великої Британії через невідповідний екологічний формат витісняє зі своїх вулиць та площ у "зеленій" зоні, ще певний час послужать у боротьбі проти російських окупантів. Тепер такі машини, в першу чергу позашляховики та мікроавтобуси, британці можуть в рамках проєкту Ulez замість утилізації дарувати Україні через волонтерські центри.

Пожертвувані автомобілі, мотоцикли, а також мікроавтобуси, вантажні фургони LCV безоплатно і назавжди передаються українській владі для гуманітарних та медичних потреб. Це буде посильний вклад у боротьбу проти російських загарбників, оскільки інфраструктура України значно пошкоджена через воєнні дії, а доступ до медичної допомоги в багатьох регіонах серйозно погіршився.

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"Кандидати зможуть пожертвувати транспортні засоби в обмін на виплату гранту у сумі до 2000 фунтів стерлінгів, яка доступна водіям, котрі здають на брухт або замінюють свої транспортні засоби. У фонді для утилізації ще багато грошей, і я закликаю всіх, хто подає заявку, пожертвувати свій автомобіль на дарування Україні. Це допоможе Києву задовольняти медичні та гуманітарні потреби, а також прибирати забруднюючі транспортні засоби з доріг Лондона" – оголосив мер Лондона Садік Хан.

Лондонська зона Ulez постійно розширюється і доходить вже до передмістя. Фото: autotrader.co.uk

За словами мера Лондона, столичний департамент Transport for London співпрацював із зареєстрованою у Великій Британії благодійною організацією British-Ukrainian Aid. Ця благочинна структура у роботі тісно контактує з українським посольством. Тепер робота ще більша пожвавиться та пошириться.

Ряд автомобілів, які не відповідають вимогам Ulez, можна передати через BUA на українські потреби. Цим правом можуть скористатися як фізичні, так і юридичні особи: програма утилізації Ulez, яку фінансує мер Лондона Садік Хан, дозволяє отримати грант (субсидію) на утилізацію і при цьому пожертвувати свій автомобіль для підтримки гуманітарних та медичних потреб в Україні.

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З 15 березня благодійна організація British-Ukrainian Aid сприятиме передачі транспортних засобів в Україну та надаватиме лондонцям відповідну документацію для отримання допомоги на утилізацію. Це все буде законно оформлено.

Минулого місяця мер звернувся до транспортного департаменту Лондона (TfL) з проханням дослідити, як цю схему можна використати для заохочення пожертвувань транспортних засобів. TfL підтвердила, що зареєстрована у Великобританії благодійна організація British-Ukrainian Aid (BUA) є відповідним та найкращим посередником для впровадження нової схеми.

До України відбиратимуть не тільки легкові автомобілі з приватного сектору, але й з бюджетних установ, комерційних структур, у т.ч. різних розмірних груп. Фото: thepalladiumgroup.com

Таким чином, вже з нинішньої п’ятниці транспортні засоби, що підпадають під схему утилізації Ulez, можуть відправлятися в Україну. Адміністрація TfL вже відпрацювала з BUA алгоритм роботи зі сприяння передачі транспортних засобів в Україну. Організація надаватиме клієнтам відповідну документацію для отримання гранту на утилізацію та звітуватиме про кількість переданих транспортних засобів. Автомобілі підбиратимуться для дарування відповідно їх придатності, оціненої експертами BUA.

Вже відомо, що Служба швидкої допомоги британської столиці планує долучитися до проєкту й готує до списання з балансу станцій невідкладної допомоги з подальшою передачею Україні 50 карет швидкої допомоги. Ці автомобілі вже відпрацювали належний ресурс, але мають гарний технічний стан як по ходових характеристиках транспортного засобу, так і по устаткуванню й обладнанню медичних салонів. До речі, в Україні такі "швидкі" працюють по два-три ресурси, якщо не більше.

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Тим часом жителі Лондона та організації намагаються позбутися своїх транспортних засобів, що не вписуються в нормативи "зеленої зони столиці", оскільки це відчутно б’є по кишені. За поїздку в зоні невідповідного нормам ТЗ плата в розмірі 12,50 фунтів стерлінгів (615 грн) стягується кожного дня протягом року, крім Різдва (25 грудня).

Тут діють ті ж критерії стягнення плати, що і по всій Європі. В першу чергу це мотоцикли, які не відповідають стандартам Євро 3 (більшість до 2007 року випуску). Далі в переліку чадного для "зеленої зони" транспорту значаться бензинові автомобілі та мікроавтобуси, які не відповідають стандартам Євро 4 (більшість до 2006 р.).

Ось такі таблички вже стають візитною карточкою Лондона, де навсправжки взялися за чистоту повітря в столиці. Фото: cardealermagazine.co.uk

Потрапили в список Ulez також дизельні автомобілі та мікроавтобуси, які не відповідають стандартам Євро 6 (більшість автомобілів до 2015 року). Зараз автобуси, туристичні та важкі вантажні транспортні засоби повинні відповідати чи перевищувати стандарт Euro VI. Коли ця норма не витримана, то за програмою мера Лондона з такого транспортного засобу за кожен день роботи в зоні стягується 100 фунтів стерлінгів, тобто 4 919 грн.

Лондонських дилерів вживаних автомобілів закликали відправляти в Україну запчастини, що не відповідають Ulez, а також передавати Києву пікапи та позашляховики, які не не вписуються у вимоги Ulez.

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"Ми дуже раді, що з п’ятниці, 15 березня, заявники на програму утилізації ULEZ зможуть отримати грант на утилізацію, маючи можливість пожертвувати свій транспортний засіб Україні. Ми знаємо, що жителі Лондона хочуть допомогти тим, хто постраждав від війни, і, співпрацюючи із зареєстрованою у Великобританії благодійною організацією "Британсько-Українська Допомога" (BUA), щоб таким чином розширити схему життєво важливого доступу до гуманітарної та медичної допомоги", – заявила директор із транспортної стратегії та політики Крістіна Калдерато.