За три дня нынешней недели парк пожарно-спасательных частей ГСЧС Украины ощутимо обогатился крайне необходимой специальной техникой: автомобили в подарок получали и столица, и маленькие громады.

Ивано-Франковская область

Пожарное депо Лисецкой общины получило от давних друзей из гмины Ленчица Республики Польша пожарный автомобиль Magirus Deutz 192. Полноприводная машина разрабатывалась специально для работы в сельской местности.

Переданный местной пожарной охране спецтранспорт имеет резервуар на две тонны воды, укомплектован пожарными рукавами, и всевозможным штатным инвентарем.

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Это уже вторая пожарная машина, попавшая общине в подарок от польских друзей из Ленчица. Кроме транспорта, личный состав пожарного депо получил полную экипировку – спецодежду и индивидуальные средства защиты, а также оборудование и снаряжение.

Созданная 16 лет назад пожарная охрана села Лисец выезжает по вызовам не только в села своей громады, но и в населенные пункты Загвіздянської и частично Ивано-Франковской громад.



Полтавщина

Автопарк ГСЧС Полтавского района обогатился автолестницей на шасси Scania. Подарок поступил из Швеции от благотворителей фонда "Blåljus i Samverkan".

Этот благотворительный центр уже хорошо известен в украинских городах и селах, куда организация привозила спецтехнику различного назначения и гуманитарные грузы.

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Шведы везут пожарные автомобили, кареты скорой помощи, микроавтобусы для эвакуации раненых, коммунальные машины. На этот раз в Украину прибыл уже десятый по счету конвой, сформированный из автомобилей скорой медицинской помощи и пожарных машин.

Один из доставленных в последние дни января автомобилей достался полтавчанам. Подразделение ГСЧС получило крайне необходимую автолестницу Metz на двухосном шасси Scania 340.

Отметим, фонд "Blåljus i Samverkan" основали три человека – пожарный, спасатель и парамедик. С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину благотворители направили все собранные ресурсы на помощь Украине.

Донецкая область

Маленький и героический городок Покровск, что в 50 километрах от линии фронта, который постоянно попадает под вражеские обстрелы, получил от волонтеров Ukrainian FireFighters Foundation оперативно-штабной микроавтобус.

Бус на шасси Volkswagen пожарно-спасательное подразделение будет использовать в спасательных, гуманитарных и эвакуационных миссиях.

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Киев

Столица получила в подарок от мэрии Лейпцига пять пожарно-спасательных автомобилей. От немецких партнеров поступило две машины на шасси Renault Kerax повышенной проходимости с колесной формулой 6х4, один автомобиль Renault MDB3, два Iveco Daily с колесной формулой 4х4.

Это новая техника, изготовлена на заводе Mito Truck в Польше. Машины переданы Киеву в рамках гуманитарной помощи немецким городом-побратимом. И это уже не первая помощь пожарной техникой от Лейпцига.

Ровно месяц назад (27 декабря) Лейпциг также передал Киеву пять новеньких пожарно-спасательных машин, изготовленных на том же заводе. Тогда прибыло две машины Renault Kerax 6×6, две машины MAN (4×4) с современными системами пеногашения и одна машина Iveco 6×6.

ГСЧС Украины

На прошлой неделе произошло еще одно необходимое поступление спецтранспорта. Благотворительный фонд "Сохрани Украину" передал ГСЧС восемь новых мастерских.

Мобильные мастерские получили Межрегиональный центр быстрого реагирования, подразделения в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской областях и 3-й специальный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Упомянутая организация в сентябре 2023 года также передала для подразделений ГСЧС 10 передвижных мастерских. Как и в этот раз, тогда салоны микроавтобусов также были оборудованы самыми необходимыми инструментами для оперативного ремонта техники.