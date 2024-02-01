За три дні нинішнього тижня парк пожежно-рятувальних частин ДСНС України відчутно збагатився вкрай необхідною спеціальною технікою: автомобілі в подарунок отримували і столиця, і маленькі громади.

Івано-Франківщина

Пожежне депо Лисецької громади отримало від давніх друзів з ґміни Ленчица Республіки Польща пожежний автомобіль Magirus Deutz 192. Повнопривідна машина розроблялася спеціально для роботи в сільській місцевості.

Переданий місцевій пожежній охороні спецтранспорт має резервуар на дві тонни води, укомплектований пожежними рукавами, та усіляким штатним інвентарем.

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Це вже друга пожежна машина, що потрапила громаді в подарунок від польських друзів з Ленчица. Окрім транспорту, особовий склад пожежного депо отримав повну екіпіровку – спецодяг та індивідуальні засоби захисту, а також обладнання і спорядження.

Створена 16 років тому пожежна охорона села Лисець виїжджає за викликами не лише в села свої громади, але й у населені пункти Загвіздянської та частково Івано-Франківської громад.



Полтавщина

Автопарк ДСНС Полтавського району збагатився автодрабиною на шасі Scania. Подарунок надійшов зі Швеції від благодійників фонду "Blåljus i Samverkan".

Цей благочинний осередок уже добре знаний в українських містах і селах, куди організація привозила спецтехніку різного призначення та гуманітарні вантажі.

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Шведи везуть пожежні автомобілі, карети швидкої допомоги, мікроавтобуси для евакуації поранених, комунальні машини. Цього разу до України прибув уже десятий за відліком конвой, що був сформований з автомобілів швидкої медичної допомоги та пожежних машин.

Один з доставлених в останні дні січня автомобілів дістався полтавчанам. Підрозділ ДСНС отримав вкрай необхідну автодрабину Metz на двовісному шасі Scania 340.

Зазначимо, фундацію "Blåljus i Samverkan" заснували троє людей – пожежник, рятувальник і парамедик. З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну благодійники спрямували всі зібрані ресурси на допомогу Україні.

Донеччина

Маленьке і героїчне містечко Покровськ, що за 50 кілометрів від лінії фронту, яке постійно потрапляє під ворожі обстріли, отримало від волонтерів Ukrainian FireFighters Foundation оперативно-штабний мікроавтобус.

Бус на шасі Volkswagen пожежно-рятувальний підрозділ буде використовувати в рятувальних, гуманітарних та евакуаційних місіях.

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Київ

Столиця отримала в дарунок від мерії Лейпцига п'ять пожежно-рятувальних автомобілів. Від німецьких партнерів надійшло дві машини на шасі Renault Kerax підвищеної прохідності із колісною формулою 6х4, один автомобіль Renault MDB3, два Iveco Daily з колісною формулою 4х4.

Це нова техніка, виготовлена на заводі Mito Truck у Польщі. Дані автівки були передані в межах гуманітарної допомоги німецьким містом-побратимом. І це вже не перша допомога пожежною технікою від Лейпцига.

Рівно місяць тому (27 грудня) Лейпциг також передав Києву п’ять новеньких пожежно-рятувальних машин, виготовлених на тому ж заводі. Тоді прибуло дві автівки Renault Kerax 6×6, дві машини MAN (4×4) з сучасними системами піногасіння та одна автівка Iveco 6×6.

ДСНС України

На минулому тижні сталося ще одне необхідне надходження спецтранспорту. Благодійний фонд "Збережи Україну" передав ДСНС вісім нових майстерень.

Мобільні майстерні отримали Міжрегіональний центр швидкого реагування, підрозділи у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаську областях та 3-й спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Згадана організація у вересні 2023 року також передала для підрозділів ДСНС 10 пересувних майстерень. Як і нинішнього разу, тоді салони мікроавтобусів також були обладнані найнеобхіднішими інструментами для оперативного ремонту техніки.