Австрийская фирма уже выступает подрядчиком для производства Toyota Supra, BMW Z4 и Mercedes G-Class.

Американский производитель электрических автомобилей Fisker Inc заявил в пятницу, что имеет предварительное соглашение с фирмой Magna International Inc по производству своего электрического внедорожника Ocean.

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В заявлении Fisker заявил, что рассчитывает достичь окончательной договоренности "в ближайшие несколько месяцев", с тем, чтобы Magna Steyr начала производство электрического кроссовера Ocean на своем заводе в городе Грац в Австрии. Американцы надеются запустить конвейеры уже в четвертом квартале 2022 года.

Представитель Magna подтвердил меморандум о взаимопонимании, но отказался от дальнейших комментариев, сообщает Reuters. Компания Fisker также добавила, что ее эксперты "также оценивают варианты производства в США и Китае".

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